BVB-Boss Watzke macht Mannschaft Ansage: „Oder wollt ihr nicht Deutscher Meister werden?“

Von: Johannes Skiba

Borussia Dortmund steht fünf Spiele vor Saisonende an der Tabellenspitze und will Meister werden, wie Geschäftsführer Watzke offen mit dem Team kommuniziert.

Dortmund – Es ist lange her, dass der Tabellenführer der Bundesliga nach 29 Spieltagen nicht FC Bayern München hieß. Vor zehn Jahren etwa führt der deutsche Rekordmeister die Tabelle mit 20 Punkten vor Borussia Dortmund an. 2019 betrug der Abstand auf den Konkurrenten nach 29 Spielrunden immerhin nur einen Punkt. Das letzte Mal, dass ein anderer Verein in dieser Phase der Saison an der Tabellenspitze thronte als der FCB, war in der Saison 2011/2012 – der letzten Spielzeit des deutschen Oberhauses, in der der Meister am Ende nicht aus München kam.

In dieser Saison steht Borussia Dortmund wieder an der Tabellenspitze und hat gute Chancen auf die neunte deutsche Meisterschaft. Das weiß auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der in der Woche vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das der BVB mit 4:0 gewann, eine Ansprache in der Kabine hielt, wie die Sport Bild berichtet.

Borussia Dortmund Gründung: 19. Dezember 1909 Deutsche Meisterschaften: 9x Champions League: 1x

Watzke will Borussia Dortmund zur Meisterschaft motivieren

Bei dieser Rede stellte BVB-Boss Watzke offenbar zwei entscheidende Fragen an die Mannschaft: „Wie oft muss Bayern noch straucheln, damit ihr merkt, dass ihr Deutscher Meister werden könnt?“, und: „Oder wollt ihr nicht Deutscher Meister werden?“ Außerdem unterstrich der 63-Jährige, dass „man auch viel tun“ muss, um deutscher Meister zu werden. Wie Angreifer Youssoufa Moukoko bestätigte, kam dies gut im Team an: „Da hat das Herz schon etwas höher geschlagen, aber wir sind konzentriert geblieben.“ Die motivierende Rede sorgte offenbar für einen Schub, der auch in der Partie gegen die SGE zu erkennen war.

Laut des Berichts fand die Ansprache in Absprache mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Dortmund-Trainer Edin Terzic statt. Die drei Funktionäre besprachen gemeinsam die letzten Schritte und Maßnahmen für den Saisonendspurt und den Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Hans-Joachim Watzke blickt mit Borussia Dortmund in Richtung Meisterschaft. © imago/Mueller

Schießt Malen den BVB zur Meisterschaft?

Dazu wird mittlerweile offenbar auch mannschaftsintern bei Borussia Dortmund offensiver und direkter mit dem Meisterschafts-Thema umgegangen. Der Titel ist das Ziel. Dessen ist sich nun jeder im Verein bewusst.

Die aktuelle Form passt zu diesem Vorhaben. In den europäischen Topligen hat einzig Manchester City mehr Punkte in den letzten 13 Ligaspielen sammeln können als der BVB. Spieler wie Emre Can oder Julian Brandt, die einst als Fehlkäufe abgeschrieben wurden, trumpfen in dieser Saison auf.

Aktuell zeigt auch Donyell Malen, der in der Hinrunde ohne Bundesliga-Treffer geblieben ist, welch großes Potenzial der Niederländer wirklich hat. Als Rechtsaußen traf Malen in den vergangenen fünf Bundesliga-Begegnungen sechsmal und bereitete drei weitere Tore vor. Schießt der Angreifer die Dortmunder nun doch zur Meisterschaft? Bis zur WM-Pause deutete nur wenig darauf hin. Die Bundesliga bietet auch fünf Spieltage vor dem Saisonende viel Spannung und viele Überraschungen – ein schönes Gefühl für die deutschen Fußballfans. (jsk)