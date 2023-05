Meister mit dem BVB? Ex-Bayern-Star Süle hofft auf Mallorca-Reise zum „Bierkönig“

Von: Christoph Wutz

Teilen

Borussia Dortmunds Niklas Süle ist ein echter Anführer. Sollte der BVB Meister werden, möchte er nicht nur auf dem Platz vorangehen.

Dortmund/Palma – Das enge Meisterrennen in der Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund noch nicht entschieden und der BVB aktuell im Hintertreffen. Trotzdem waren zuletzt von Schwarz-Gelb vermehrt Stellungnahmen zu einem Titel-Fest nach Saisonende zu vernehmen. Nachdem zunächst der Dortmunder Oberbürgermeister offenbarte, dass die Stadt bereits eine Meisterfeier des BVB plane, hat sich jetzt auch Verteidiger Niklas Süle zu einer Party im Titelfall geäußert – und sogar ein konkretes Reiseziel genannt.

Niklas Süle Geboren: 3. September 1995 (Alter: 27 Jahre), Frankfurt am Main Position: Innenverteidiger Bei Borussia Dortmund unter Vertrag bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

BVB-Star Süle möchte Meisterschaft im „Bierkönig“ auf Mallorca feiern – und „da auch vorangehen“

Wie Süle am Dienstag am Rande des Dortmunder Trainings im Sky-Interview verriet, hat er vor dem spannenden Saisonfinale sicherheitshalber noch keinen Urlaub gebucht. „Ich habe nichts geplant ab dem 28. Mai – mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus an den Bierkönig gehen“, sagte der Nationalspieler mit Blick auf das Kult-Lokal in der Schinkenstraße auf Mallorca. Die Diskothek ist vor allem bei deutschen Touristen beliebt und für Party-Schlagermusik bekannt.

„Ich hoffe, dass etwas Großes auf uns wartet. Wie ich höre, wird das hier sehr stark gefeiert“, gab sich Süle, der vor der Saison aus München ins Ruhrgebiet gewechselt war, gespannt. „Falls ich das erleben darf, bin ich einer, der da auch vorangehen möchte“, sagte der 27-Jährige, der also nicht nur als Verteidiger auf dem Platz ein Anführer ist. Zuletzt überzeugte er auch als Leader beim Dortmunder 5:2-Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Träumt im Falle der Dortmunder Meisterschaft von einer Reise zum „Bierkönig“ nach Mallorca: BVB-Star Niklas Süle. © Imago / Revierfoto / Hanno Bode

Wird der BVB Meister? Ex-Bayer Süle prophezeit: „Wer den längeren Atem hat, wird das Ding verdient holen“

Im Ernst allerdings erklärte er, erst zufrieden zu sein, wenn er mit Dortmund Titel gewonnen habe. „Ich will immer das Maximale erreichen“, sagte Süle, und sprach von einem „positiven Druck. Wenn man um eine Meisterschaft spielt, wofür man die ganze Saison gekämpft hat, muss das ein schönes Gefühl sein. Wir wollen das krönen und unsere Aufgaben erledigen.“ Dabei bedarf es aber auch eines Ausrutschers des FC Bayern, der jetzt bereits sein neues Heim-Trikot für die kommende Saison vorstellte und zwei Spiele vor dem Saisonende einen Punkt vor Schwarz-Gelb liegt.

Süle, vor dem Wechsel zum BVB fünfmal Meister mit dem Titelrivalen, glaubt, dass am Ende die besseren Nerven entscheiden werden. „Es sind schon seit fünf, sechs, sieben Wochen Finalspiele, gefühlt. Wir haben ein, zwei Fehler gemacht, die Bayern auch“, sagte er. „Wer den längeren Atem hat, der wird das Ding nach 34 Spielen verdient holen.“ Die Mannschaft erlebe er „unglaublich gefestigt, mit einer guten Laune, nicht verkrampft“, zeigte sich der 27-Jährige hoffnungsvoll.

Sein Teamkollege Raphael Guerreiro könnte das geschlossene Dortmunder Team jetzt hingegen verlassen. (sid/wuc)