Meister: FC Köln macht Aufstieg mit Kantersieg perfekt 

Sofortiger Wiederaufstieg

+ © dpa / Daniel Karmann Jubeltraube: Der FC Köln krönt sich zum Meister in der 2. Bundesliga. © dpa / Daniel Karmann

Der 1. FC Köln hat mit einem Sieg in Fürth den sofortigen Wiederaufstieg gepackt und kehrt in der kommenden Saison in die Bundesliga zurück.