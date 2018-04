Meister-Statistik: Welcher Verein hat eigentlich die zweitmeisten Titel?

Dass der FC Bayern „Rekordmeister“ ist, wissen auch alle, die wenig mit Fußball am Hut haben. Aber wer hat die zweitmeisten Titel? Hier jede Menge Statistik.

Die häufigsten deutschen Fußball-Meister

Häufigste deutsche Meister seit 1903

Bayern München 28

1. FC Nürnberg 9

Borussia Dortmund 8

FC Schalke 04 7

Hamburger SV 6

Borussia Mönchengladbach 5

VfB Stuttgart 5

Werder Bremen 4

1. FC Kaiserslautern 4

Deutsche Meister in der Bundesliga (seit 1964)

Bayern München 27

Borussia Dortmund 5

Borussia Mönchengladbach 5

Werder Bremen 4

Hamburger SV 3

VfB Stuttgart 3

1. FC Köln 2

1. FC Kaiserslautern 2

1. FC Nürnberg 1

Eintracht Braunschweig 1

TSV 1860 München 1

VfL Wolfsburg 1

Häufigste DDR-Meister (1950-1991)

BFC Dynamo 10

Dynamo Dresden 8

Vorwärts Berlin 6

FC Bayern wieder mit riesigem Vorsprung deutscher Fußball-Meister

Der FC Bayern München hat beim sechsten Titel nacheinander wieder einen riesigen Vorsprung. Im Triple-Jahr 2013 unter Trainer Jupp Heynckes betrug der Abstand am Saisonende auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund die Rekordmarke von 25 Zählern.

Saison Punktzahl Bayern Vorsprung Tabellenzweiter

2017/18 72 Punkte 20 Punkte FC Schalke *

2016/17 82 Punkte 15 Punkte RB Leipzig

2015/16 88 Punkte 10 Punkte Borussia Dortmund

2014/15 79 Punkte 10 Punkte VfL Wolfsburg

2013/14 90 Punkte 19 Punkte Borussia Dortmund

2012/13 91 Punkte 25 Punkte Borussia Dortmund

* nach dem 29. Spieltag

FC Bayern am 29. Spieltag deutscher Meister

Der FC Bayern München hat seinen sechsten Meistertitel nacheinander perfekt gemacht, nur zweimal war der deutsche Fußball-Rekordchampion schneller. Der früheste Titelgewinn in der Bundesliga-Historie gelang den Bayern in der Saison 2013/14 - damals schon am 27. Spieltag.

Die frühesten deutschen Meister:

Entscheidung am 27. Spieltag:

2013/14 FC Bayern München - 3:1 bei Hertha BSC

Entscheidung am 28. Spieltag:

2012/13 FC Bayern München - 1:0 bei Eintracht Frankfurt

Entscheidung am 29. Spieltag

2017/18 FC Bayern München - 4:1 beim FC Augsburg

Entscheidung am 30. Spieltag:

1972/73 FC Bayern München - 6:0 gegen 1. FC Kaiserslautern

2002/03 FC Bayern München - 2:0 beim VfL Wolfsburg

2014/15 FC Bayern München - 1:0 gegen Hertha BSC

Ribéry zieht mit Kahn, Scholl, Lahm und Schweinsteiger gleich

Mit seiner achten Meisterschaft mit dem FC Bayern hat Franck Ribéry in der Bundesliga-Bestenliste mit den früheren Münchner Stars Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger gleichgezogen.

Spieler Meistertitel

Oliver Kahn 8

Mehmet Scholl 8

Philipp Lahm 8

Bastian 8

Schweinsteiger

Franck Ribéry 8

Lothar Matthäus 7

Klaus Augenthaler 7

Alexander Zickler 7

Thomas Müller 7

David Alaba 7

Arjen Robben 7

