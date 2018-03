Merte is coming home: Abschiedsspiel in der Heimat

„Da, wo es angefangen hat, soll es auch enden.“

+ © dpa / Marius Becker Per Mertesacker wird am 13.Oktober sein Abschiedsspiel bestreiten. © dpa / Marius Becker

Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird am 13. Oktober ein Abschiedsspiel in seiner niedersächsischen Heimat bestreiten. Dort werden „Legenden“ gegen „Weggefährten“ antreten.