Mexiko gewinnt WM-Test gegen Schottland

Die Mexikaner hatten gegen Schottland am Ende mit 1:0 die Oberhand behalten.

Deutschlands WM-Auftaktgegner Mexiko hat sein vorletztes Länderspiel vor dem Duell gegen den Fußball-Weltmeister am 17. Juni gewonnen.

Mexiko-Stadt - Das Team von Juan Carlos Osorio kam mit Carlos Salcedo von Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der Startelf zu einem 1:0 (1:0) gegen Schottland. Den einzigen Treffer in Mexiko-Stadt erzielte Giovani dos Santos in der 13. Minute.

Salcedos Vereinskollege Marco Fabian wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Der ehemalige Bundesligaprofi Javier Hernandez kam nicht zum Einsatz.

Die Mexikaner dominierten gegen die nicht qualifizierten Schotten über weite Strecken die Partie. Wie schon vor wenigen Tagen beim 0:0 gegen Wales zeigten sie allerdings Schwächen in der Chancenverwertung.

Am 9. Juni bestreitet Mexiko seine WM-Generalprobe gegen Dänemark. Nach dem Duell gegen Deutschland trifft das Team am 23. Juni auf Südkorea und am 27. Juni auf Schweden.

SID

