Plötzlich zwei Jahre jünger: Verwirrung um Bayerns Wunschtransfer Kim

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern steht kurz vor einem Transfer von Kim Min-Jae. Der Südkoreaner ist in seinem Heimatland auf einen Schlag zwei Jahre jünger.

München – Der FC Bayern will sich in der kommenden Saison in der Abwehr neu aufstellen. Einerseits gezwungenermaßen durch den sich anbahnenden Abschied von Lucas Hernandez nach Paris, andrerseits ist eine Neuausrichtung nötig, denn die Hintermannschaft war in der Vorsaison nicht immer sattelfest. Für Stabilität soll in Zukunft die südkoreanische Innenverteidiger-Kante Kim Min-Jae sorgen, die kurz vor einem Wechsel nach München steht. In seinem Heimatland wird der Abwehrmann urplötzlich zwei Jahre jünger.

Kim Min-jae Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong-si, Südkorea Verein: SSC Neapel Position: Innenverteidiger Marktwert: 60 Millionen Euro

FC Bayern bekommt wohl Wunschspieler Kim als Hernandez-Nachfolger

Der FC Bayern hat sich nach tz-Informationen mit Kim Min-Jae auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die Münchner ziehen die Ausstiegsklausel, um den Südkoreaner für 50 Millionen Euro Ablöse zu verpflichten. Kim hatte Neapel in der Vorsaison als Abwehrchef zur Meisterschaft in Italien geführt.

Der Verteidiger soll in München den abwanderungswilligen Lucas Hernandez ersetzen. Der Franzose soll am Freitag (30. Juni) den Medizincheck in Paris absolvieren und daraufhin für 45 Millionen Euro Ablöse zu PSG wechseln. Bei Kim gab es hingegen Verwirrung um sein Alter.

Bayerns Wunschspieler Kim ist plötzlich zwei Jahre jünger. © Jonathan Moscrop/Imago

Plötzlich zwei Jahre jünger: Bayern-Wechsel von Kim unter kuriosen Vorzeichen

Kim Min-Jae ist am 15. November 1996 geboren und ist damit 26 Jahre alt – in seinem Heimatland Südkorea sah das bis vor kurzem anders aus. Seit dem Mittwoch gilt offiziell in dem noch stark von konfuzianistischen Werten geprägten Land die international übliche Berechnungsmethode. Dadurch werden jetzt viele Südkoreaner in der Regel ein oder zwei Jahre jünger. Das Parlament hatte Ende des vergangenen Jahres die entsprechenden Gesetze geändert.

Die internationale Norm, nach der jemand bei Geburt null Jahre alt ist, werde in Südkorea schon seit langem bei der Alterzählung wie etwa bei Verwaltungsangelegenheiten angewandt, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonnap. Die Berechnung des „koreanischen Alters“ ist dagegen im täglichen sozialen Umgang noch weit verbreitet. Ein Kind gilt schon bei der Geburt als ein Jahr alt und wird zum Jahreswechsel und nicht an seinem Geburtstag ein Jahr älter. Im Extremfall wird in dieser traditionellen Zählung ein Mensch, der am 31. Dezember geboren wurde, bereits am Neujahrstag und damit nur einen Tag später zwei Jahre alt.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Bayerns neuer Abwehrboss: Erst Militärdienst, dann Wechsel nach München

Das bedeutete im Fall von Kim, dass er bereits wenige Wochen nach der Geburt zwei Jahre alt war und zum 1. Januar 2023 bereits 28. Nun gilt Kim auch in seiner Heimat Südkorea als 26-Jähriger und ist zwei Jahre jünger. Bei den Verhandlungen mit dem FC Bayern dürfte dieser Umstand jedoch keine Rolle gespielt haben.

Allerdings müssen sich die Bayern noch ein wenig gedulden, bis der Transfer von Kim in trockenen Tüchern ist. Derzeit absolviert Kim seinen Militärdienst in Südkorea und kehrt am 3. Juli zurück. Erst dann können Medizincheck und Unterschrift erfolgen. Derweil bereitet ein weiterer Verteidiger womöglich seinen Abschied vom FC Bayern vor, Dayot Upamecano hat den Berater gewechselt. (ck)