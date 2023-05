Minimalistisch Richtung Pokal-Halbfinale: Wenige Tore am Samstag in der Fußball-Bundesliga

Stuttgarter Jubel: Held des Sieges gegen Gladbach war Tanguy Coulibaly (Mitte). © Tom Weller/dpa

Gerade einmal sieben Treffer fielen in fünf Partien in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag. Bis zur Halbzeit waren es nur drei, in der Partie zwischen Union Berlin und Leverkusen gab es überhaupt kein Tor zu bejubeln.

An den anderen vier Spielen, die am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wurden und ziemlich minimalistisch daherkamen, waren alle vier Mannschaften beteiligt, die heute und morgen die Halbfinals des DFB-Pokals bestreiten – ein Überblick.

Der Vereinsrekord

Zwölf Mal hielt Mark Flekken in dieser Saison bereits seinen Kasten sauber – Bestwert ist das zusammen mit Wolfsburgs Koen Casteels. Auch gegen den 1. FC Köln kassierte er keinen Gegentreffer. Weil Ritsu Doan in der 54. Minute das 1:0 für die Breisgauer köpfte, hat das Team von Trainer Christian Streich immer noch beste Chancen auf den Einzug in die Champions League, 56 Punkte in der Liga sind jedenfalls schon jetzt Vereinsrekord.

Dass es eine erfolgreiche Saison für die Freiburger ist, das steht schon jetzt fest. Wie erfolgreich sie am Ende wirklich wird, darüber werden wohl vor allem die kommenden beiden Partien entscheiden. Zweimal in Folge hat der Sport-Club RB Leipzig zu Gast. Zunächst heute im ersten Halbfinale des DFB-Pokals (20.45 Uhr/ZDF und Sky), dann am kommenden Samstag in der Liga.

Das Duell des SC gegen RB ist die Neuauflage des Pokalendspiels aus dem Vorjahr, das die Sachsen trotz am Ende doppelter Unterzahl nach Elfmeterschießen gewannen. Im Tor stand damals schon Flekken. Und das wird er auch heute tun. Warum das erwähnenswert ist? Weil in den beiden Pokalrunden zuvor Ersatzkeeper Noah Atobolu Spielzeit bekam. Heute wird der Niederländer Flekken abermals dafür sorgen wollen und dürfen, dass nach 90 Minuten die Null steht.

Die Zitterhand

Hatte Leipzigs Trainer Marco Rose während der Pressekonferenz, als er auf die Anspannung vor dem Pokalduell mit Freiburg angesprochen wurde. Er verschüttete mit zitternder Hand Wasser aus seinem Glas und antwortete dann auf die Frage eines Journalisten belustigt, er meine das doch nicht ernst, ob er den Eindruck machen würde, mega angespannt zu sein. Für RB werden die beiden Partien gegen Freiburg nicht minder wichtig. Im Heimspiel gegen Hoffenheim tankten die Leipziger dank eines Treffers von Christopher Nkunku zum entscheidenden 1:0 (28.) jedenfalls Selbstvertrauen.

Die Ungeschlagenen

In diesem Zusammenhang vom VfB Stuttgart zu sprechen, klingt kühn. Doch die Schwaben sind eben genau dies, seit Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie steht. Unter Hoeneß gelang der Sprung ins Pokal-Halbfinale, wo am Mittwoch Eintracht Frankfurt der Gegner ist (20.45 Uhr/ARD und Sky). In der Liga gab es zwei Siege und zwei Remis. Gegen Gladbach gelang am Samstag ein enorm wichtiger 2:1-Erfolg, wodurch der VfB die Abstiegsränge vorerst verließ. Serhou Guirassy hatte die Stuttgarter mit seinem achten Saisontor in Führung gebracht (22.), Julian Weigl spät per Handelfmeter ausgeglichen (78.). Dan-Axel Zagadou hatte diesen verursacht – bereits den dritten in dieser Saison. Doch nur fünf Minuten später traf auch Tanguy Coulibaly vom Punkt, zudem sah Ko Itakura wegen einer Notbremse zuvor Rot. Für Weigl und Coulibaly war es jeweils der erste Strafstoß, den sie für ihr Team ausführten.

Die Torlosen

Selbst getroffen haben die Frankfurter gegen Augsburg nicht – aber dennoch 1:1 gespielt. Nachdem Elvis Rexhbecaj die Hessen per Eigentor unfreiwillig in Führung gebracht hatte (25.), glich Ermedin Demirovic aus (58.). Die Eintracht befindet sich in einem Loch und ist der einzige Pokal-Halbfinalist, der am Wochenende nicht gewann. So minimalistisch sollte das Team von Trainer Oliver Glasner am Mittwoch nicht sein – denn dann wird Stuttgart wohl weiter ungeschlagen bleiben. (Maximilian Bülau)