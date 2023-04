Lewandowski-Marke geknackt: Schießt sich hier einer in den Fokus des FC Bayern?

Von: Patrick Mayer

Taty Castellanos schießt Real Madrid in La Liga im Alleingang ab und glänzt beim FC Girona. Wäre er ein Mittelstürmer-Kandidat für den FC Bayern?

München/Girona - Das Estadi Municipal de Montilivi ist ein echtes Schmuckkästchen. Das kleine Fußballstadion im katalanischen Girona (rund 100.000 Einwohner) bietet gerade mal Platz für 13.450 Fans. Gegen Real Madrid war es am Dienstag (25. April) nicht einmal ausverkauft, 13.306 Zuschauer kamen letztlich.

Taty Castellanos: Viererpack für den FC Girona gegen Real Madrid

Sie sollten einen für den Klub regelrecht denkwürdigen Abend erleben. Von einer „magischen Nacht“ und einem „Sieg der Rekorde“ war hinterher auf der vereinseigenen Website zu lesen. Denn: Girona schlug das große Real Madrid 4:2 (2:1). Es war die Show des Taty Castellanos. Denn: Die Nummer 9 des Aufsteigers erzielte gegen die „Königlichen“ alle vier Tore.

Ein Viererpack gegen das „weiße“ Ballett? Das war letztmals einem gewissen Robert Lewandowski gelungen. Und zwar, als der polnische Goalgetter fast auf den Tag genau vor zehn Jahren im Halbfinal-Hinspiel der Champions League alle vier Tore zum 4:1 (1:1) von Borussia Dortmund schoss. Ein Mittelstürmer auf den Spuren Lewandowskis? Sollte das den FC Bayern nicht hellhörig machen?

Treffsicher: Mittelstürmer Taty Castellanos (FC Girona) in La Liga. © IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Die Leistung des 24-jährigen Argentiniers, der U23-Nationalspieler seines Landes war, glich zumindest einem Bewerbungsschreiben für die Säbener Straße in München. Denn: Castellanos zeigte als Vollstrecker all die Qualitäten, die die bajuwarischen Angreifer in den vergangenen Wochen viel zu häufig vermissen ließen. Seine Ballan und -mitnahme waren eine fußballerische Augenweide. Der explosive Antritt vervollständigte das bemerkenswerte Profil.

Taty Castellanos: Girona-Mittelstürmer wird von Manchester City aufgebaut

Er traf per Kopf am ersten Pfosten zur Führung (12. Minute), er vollendete einen Konter kaltschnäuzig (24.), er knipste im Stile eines Torjägers in der Box (46.), und er netzte nach einer Flanke im Strafraum instinktiv kreuzend ein (62.). Elf Tore hatte Castellanos nach 31 Spieltagen und 29 Einsätzen in der hochwertigen La Liga auf der Habenseite seiner Job-Bilanz. Ebenso viele wie der französische Superstar Antoine Griezmann (Atlético Madrid) und einen Treffer mehr als Champions-League-Sieger Vinícius Júnior (Real Madrid).

Dass Castellanos dermaßen durchstartet, ist derweil von langer Hand geplant. Denn: Der Argentinier durchläuft die Farm-Teams von Bayerns Königsklassen-Bezwinger Manchester City. Fußballerisch ausgebildet wurde er in der südamerikanischen Heimat bei Montevideo City Torque in Uruguay. Der Klub, der in der uruguayischen Hauptstadt erst 2007 gegründet wurde, wurde im April 2017 von der City Football Group übernommen. Mit dem Ziel, südamerikanische Top-Talente für die englische Premier League zu scouten und zu testen.

Name: Valentín Mariano José „Taty“ Castellanos Giménez geboren: 03.10.1998 (in Mendoza) Nationalität: Argentinisch Größe: 1,78 Meter Position: Mittelstürmer aktueller Klub: FC Girona (La Liga, Spanien) bisherige Klubs: Montevideo City Torque (Uruguay), New York City FC (MLS, USA)

Castellanos bestand diese erste Hürde und wurde quasi unternehmensintern zu New York City FC weiter transferiert. Die US-Amerikaner, bei denen die City Football Group Mehrheitseigner ist, schoss er 2021 zum MLS Cup. Im selben Jahr erklärte ManCity-Coach Pep Guardiola: „Ich denke, er wird in Europa den nächsten Schritt machen. Die Scoutingabteilung hat mir gezeigt, warum er ein Spieler von höchster Qualität ist.“ Für New York schoss er in 134 Spielen 59 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor. Dass er mit 1,78 Meter Körpergröße ein vergleichsweise kleiner Mittelstürmer ist, bremste den Durchstarter nicht aus.

Taty Castellanos: Ein Mittelstürmer-Kandidat für den FC Bayern?

Nach Europa ging es schließlich im Sommer 2022, zum spanischen Aufsteiger nach Katalonien, mit dem er sich in La Liga wahrlich gut schlägt (Platz zehn von 20 nach 31 Spieltagen). Markant: Auch der FC Girona gehört zur City Football Group, die mehr als 44 Prozent der Anteile an dem katalanischen Traditionsklub hält.

Hat sich Torgarant Castellanos nun endgültig in den Fokus geschossen? Vielleicht für den FC Bayern, der mitten in der Krise die Suche nach einem klassischen Stoßstürmer forciert? Für die Münchner gäbe es wohl einen weiteren Anreiz: So soll der argentinische Stürmer Girona laut goal.com angeblich für eine Ablöse von überschaubaren 17 Millionen Euro verlassen dürfen. Allerdings dürfte Manchester City ein gehöriges Wörtchen mitreden... (pm)