Die mögliche Aufstellung: FC Bayern München gegen Real Madrid - Champions League

Der FC Bayern München empfängt Real Madrid im Halbfinale der Champions League 2017/2018. Das ist die mögliche Aufstellung des deutschen Rekordmeisters.

München - Es ist ein wahres Duell der Giganten, bei dem jedem Fußball-Fan das Wasser im Munde zusammen laufen dürfte. Der FC Bayern München empfängt im Halbfinale der Champions League den Titelverteidiger Real Madrid - im Besonderen alle Anhänger der Roten dürften noch eine Rechnung mit den Spaniern offen haben.

Im Viertelfinale der Champions League 2016/17 scheiterte der deutsche Rekordmeister unglücklich an den „Königlichen“. In München hatten die Hausherren mit 1:2 das Nachsehen - nachdem Arturo Vidal den FCB in Front geschossen hatte, war es natürlich Weltstar Ronaldo, der mit zwei Treffern den Unterschied ausmachte. Für das Rückspiel verloren die Münchner zu allem Überfluss auch noch mit Javi Martinez einen defensiven Schlüsselspieler aufgrund einer gelb-roten Karte.

Champions-League-Halbfinale: FC Bayern München empfängt Real Madrid

Im Rückspiel bäumten sich die Münchner dann noch einmal auf und erreichten mit einer Willensleistung sogar die Verlängerung, in der die Gäste aufgrund einer umstrittenen gelb-roten Karte für Arturo Vidal nur zu zehnt agieren durften - doch dann war es natürlich wieder Cristiano Ronaldo, der mit einem weiteren Doppelpack den Sack zumachte. Am Ende traf auch noch Youngster Marco Asensio und der FC Bayern musste mit einem 2:4 im Gepäck die Koffer packen. Die Bayern sind vor der Gier der Spanier also gewarnt.

Die „Königlichen“ schafften dann sogar das Unmögliche: Sie ließen „La Decima“ „La Undecima“ folgen und verteidigten den Champions-League-Titel. Der noch eher unerfahrene Trainer Zinedine Zidane machte sich damit noch unsterblicher, als er bei Fans des „weißen Balletts“ ohnehin schon war. Mit entscheidend für den Erfolg - neben Weltstar Cristiano Ronaldo, der auch diese Saison wieder in absoluter Top-Form zu sein scheint - die Umstellung auf einen defensiven Abräumer im Mittelfeld: James Rodriguez war der Leidtragende, Casemiro nahm den Platz im Dreier-Mittelfeld neben Modric und Weltmeister Kroos ein - und nun spielt besagter James für den FC Bayern. Er wird daher wohl besonders motiviert sein - denn die „Königlichen“ sind natürlich auch verwundbar.

Champions-League-Halbfinale: FC Bayern München marschiert durch die Liga

Doch auch der Rest der Mannschaft ist hoch motiviert, der Traum von der Wiederholung des legendären Triples unter Jupp Heynckes lebt. Auch FCB-Präsident Uli Hoeneß ist offenbar ebenfalls heiß auf die Partie: „Wir sind in guter Form, es wird auf jeden Fall ein großer Kampf“, so der Präsident. Die Partie gegen den Dauerrivalen aus der spanischen Hauptstadt scheint zur rechten Zeit zu kommen. Zumindest marschieren die Bayern weiter munter durch die Liga und ließen zuletzt auch im DFB-Pokal nichts anbrennen. Doch auch die „Madrilenen“ sind angriffslustig: „Wir sind in Form. Und wir werden unseren Titel bis zum Tod verteidigen“, kündigte Trainer Zinedine Zidane vor dem Gigantenduell in martialischer Manier an.

Und natürlich ließen sich auch alle mehr oder weniger bekannten Experten nicht lumpen, und gaben den Bayern im Vorfeld ihre Ratschläge auf den Weg. Ob Torwart-Legende und TV-Experte Oliver Kahn, oder auch Ex-Real-Spieler Uli Stielike - die meisten Fachmänner sind sich einig, dass der FC Bayern seinem Ruf als „Bestia Negra“ gerecht werden könnte; wenn denn alles zusammenkommt. Das hängt natürlich auch von der passenden Aufstellung ab. Jupp Heynckes hat jedenfalls schon bewiesen, dass er Real Madrid schlagen kann. Lesen Sie hier nun, wie der FC Bayern München gegen Real Madrid auflaufen könnte.

FC Bayern gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale: Die mögliche Aufstellung im Überblick

Startelf: Ulreich - Alaba (Rafinha), Hummels, Boateng, Kimmich - Martinez, James (Thiago), Müller - Ribéry, Robben (Thiago) - Lewandowski

Bank: Starke; (Rafinha), Süle, Bernat, Rudy (Tolisso), (Thiago), Wagner

FC Bayern München gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale: Tor

Im Tor des deutschen Meisters gibt es derzeit kein Vorbeikommen an Sven Ulreich. Der Vertreter von Manuel Neuer avancierte in den letzten Monaten zum absolut sicheren Rückhalt, zeigte eine Weltklasse-Parade nach der anderen und ließ sich durch kaum etwas aus der Ruhe bringen.

Der Ex-Stuttgarter hielt auch im DFB-Pokal-Halbfinale überragend und die Bayern damit gegen Leverkusen zum richtigen Zeitpunkt im Spiel. Anderweitig hätte die Partie bei einem etwaigen Ausgleich durch die „Werkself“ noch kippen können. Nicht umsonst bedankte sich Kapitän Thomas Müller nach dem Spiel bei seinem Torwart.

Für Manuel Neuer kommt das Halbfinale indes noch zu früh. Der Welttorhüter absolviert zwar schon einen Teil des Team-Trainings, doch ohne Spielpraxis ist die Mammut-Aufgabe gegen Cristiano Ronaldo definitiv zu viel des Guten.

FC Bayern München gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale: Abwehr

Auf die Abwehr des deutschen Rekordmeisters wird es gegen die geballte Offensive Reals im Besonderen ankommen. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Isco oder Marco Asensio - egal wer auf die Verteidigung der Roten zulaufen wird, einfach wird es mit Sicherheit nicht. „Kompletter als Cristiano kann ein Stürmer nicht sein. Linker Fuß, rechter Fuß, Kopfball - er beherrscht alles in Perfektion. Und vor dem Tor ist er wie eine Maschine“, gibt auch Jerome Boateng zu.

Der Weltmeister wird aller Voraussicht nach gemeinsam mit Mats Hummels das Innenverteidiger-Duo der Bayern bilden. Auf der rechten Seite ist Joshua Kimmich gesetzt, der Nachfolger von Philipp Lahm spielt eine mehr als überzeugende Saison und gehört daher zurecht auch zum festen Stamm von Jupp Heynckes. Auf der linken Seite wird sich „Don Jupp“ derweil auf David Alaba verlassen. Der Österreicher hat seinen Stammplatz genau wie Joshua Kimmich sicher, musste zuletzt aber aufgrund von Oberschenkelproblemen pausieren.

Sollte Alaba trotz jüngster Teilnahme am Team-Training nicht zur Verfügung stehen, könnten entweder Rafinha oder Juan Bernat zu ihrem Einsatz kommen. Beide konnten zuletzt mit starken Leistungen überzeugen, wenngleich der Einsatz des Brasilianers aufgrund seiner Erfahrung wahrscheinlicher ist.

FC Bayern gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale: Mittelfeld

Im Mittelfeld steht Trainer Jupp Heynckes vor einer der schwierigsten Entscheidungen der Saison. Denn je nach Personal in der Zentrale variiert auch die Stabilität zwischen Offensive und Defensive - und die ist gegen die „Königlichen“ von besonderer Bedeutung. Ein eigenes Tor ist eigentlich Pflicht, die Null soll aber aufgrund der Auswärtstor-Regel trotzdem stehen. Abräumer und Antizipations-Spezialist Javi Martinez dürfte auf der Position vor der Abwehr deshalb gesetzt sein. „Javi Martinez als Abräumer muss den Laden zusammenhalten“, meint auch Ex-FCB-Spieler Stefan Effenberg im kicker.

Doch wer übernimmt die Acht und wer spielt als nomineller Zehner? Jupp Heynckes muss nämlich auf Arturo Vidal verzichten, der als defensive Variante auf der Acht ausfällt - auch ein Einsatz von Correntin Tolisso ist eher unwahrscheinlich, denn der Franzose laborierte zuletzt ebenfalls an einer Verletzung.

„Vidals Ausfall tut weh, der angeschlagene Tolisso wäre prädestiniert, denn für den defensiven Widerstand brauchst du Physis“, so auch Stefan Effenberg. „Vidals Ausfall bedeutet einen Verlust“, meint auch Markus Babbel.

Wenn Jupp Heynckes etwas defensiver denkt, wird wohl Thiago den Part auf der Acht übernehmen und James rückt damit auf die Bank. Denn dass Kapitän und Raumdeuter Thomas Müller spielen wird, gilt als so gut wie sicher.

Es gibt aber auch auch eine offensive Variante mit beiden Zauberfüßen im zentralen Mittelfeld: Martinez, Thiago und James im Zentrum und Müller auf dem rechten Flügel. Einen der Topstars wird es in jedem Fall erwischen: Und keiner, weder James noch Robben, noch Thiago, wird mit einem Bankplatz gegen Real zufrieden sein.

Was für James spricht: Thiago musste gegen Hannover 96 durchspielen, James nicht. Der Kolumbianer ist also etwas frischer. Daher kann die Variante Martinez - James - Müller mit Robben auf der rechten Seite ebenfalls eine Alternative darstellen.

FC Bayern gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale: Angriff

Im Sturm-Zentrum der Roten kommt im Duell gegen Real Madrid nur ein Mann in Frage: Robert Lewandowski. Der Pole ist in bestechender Form und trifft fast nach Belieben.

Und auch auf der linken Seite gibt es wohl nichts zu diskutieren: Nach dem Langzeit-Ausfall von Kingsley Coman ist Altstar Franck Ribéry auf der linken Seite quasi alternativlos - wenngleich der Oldie zuletzt auch gegen Bayer 04 Leverkusen im Pokal wieder eine gute Leistung zeigte.

Auf der rechten Seite steht und fällt alles mit Heynckes‘ Präferenz für das Mittelfeld. Sollte er sich für Thiago auf der Acht und damit für Thomas Müller auf der Zehn entscheiden, so wird Arjen Robben die rechte Seite beackern. Genauso gut möglich ist aber, dass der Niederländer auf die Bank rückt, Müller auf die rechte Seite und James auf die Zehn. Ex-FCB-Star Ze Roberto rechnet derweil wohl mit einem Auftritt von Robbéry:

„Robbens Spielzug mag altbekannt sein, doch er agiert noch immer flink genug und schirmt den Ball so ab, dass es auch meinem geschätzten Landsmann Schwierigkeiten bereiten dürfte. Fast egal, ob Robben den Abschluss sucht oder passt: Er bindet Marcelo, was Kimmich Räume eröffnet; Gleiches traue ich Ribery zu. Bei Kombinationsspiel wackelt Real. Und ein Ribery hat die Qualität, sich gegen Carvajal und Varane durchzukombinieren.“

Die Einschätzung von Ze Roberto dürfte allerdings nicht jeder Bayern-Fan teilen. In den letzten Spielen fiel Arjen Robben eher durch Ballverluste und unkreative Ideen auf. Doch dass Jupp Heynckes dem Siegtorschützen von Wembley 2013 das Vertrauen schenkt, ist nicht unwahrscheinlich.

