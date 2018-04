DFL erklärt: Auch künftig fünf Montagsspiele pro Saison

Wünsche des DFB werden berücksichtigt

+ © dpa / Axel Heimken Die Fan-Proteste bleiben vorerst ohne Wirkung: Auch in den kommenden Jahren wird es Montagsspiele in der Bundesliga geben. © dpa / Axel Heimken

Die deutschen Fußball-Fans werden sich an Montagsspiele in der Bundesliga gewöhnen müssen. Laut DFL werden auch in den kommenden Spielzeiten Ligapartien am ersten Tag der Woche ausgetragen.