Bayern-Aufstellung gegen ManCity ist da: Müller auf der Bank! Cancelo beginnt gegen Ex-Klub

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern braucht im Rückspiel gegen Manchester City ein Wunder. Dafür bastelt Trainer Thomas Tuchel an einem Aufstellungs-Geheimplan.

Update vom 19. April, 19.32 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Völlig überraschend sitzt Thomas Müller auf der Bank. Musiala beginnt auf der Zahn, Coman kommt über links. Choupo-Moting agiert – wie erwartet – im Sturmzentrum. Die Doppelsechs bilden Kimmich und Goretzka – Cancelo startet für Davies als Linksverteidiger.

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Thomas Müller (r.) sitzt gegen ManCity wieder nur auf der Bank. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto /Revierfoto

Update vom 19. April, 18.46 Uhr: In gut einer Dreiviertelstunde werden wir die Aufstellungen vorliegen haben. Spannend wird auch zu sehen sein, wie Pep Guardiola sein Team ins Rennen schickt. Erling Haaland dürfte wieder beginnen. Ob Dayot Upamecano einen besseren Tag erwischt als im Hinspiel? Das Wetter in München ist so wie vor acht Tagen in Manchester. Windig und regnerisch.

Heißes Gerücht aus der Arena: Rodri, der im Hinspiel das 1:0 für ManCity erzielte, soll nicht beginnen. Pep will angeblich ohne defensiven Mittelfeldspieler starten. Im CL-Finale 2021 wurde ihm das zum Verhängnis. So aus dieses Mal?

Update vom 19. April, 16.29 Uhr: Es sieht offenbar sehr gut aus mit dem Einsatz von Eric Maxim Choupo-Moting. Am Dienstagabend hatte Thomas Tuchel noch die Reaktion seines zuletzt lädierten Knies nach dem Abschlusstraining abwarten wollen. Offenbar zeigte Choupos Gelenk aber keine Reaktion – also könnte der Mittelstürmer beginnen.

Damit wäre die Geheim-Option mit Jamal Musiala als falsche Neun auch vom Tisch. Da Thomas Müller aller Voraussicht nach beginnen wird, dürfte Musiala im zentralen Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich beginnen.

Fraglich ist noch, wer auf dem linken Flügel beginnt: Sadio Mané oder Kingsley Coman? Allerdings wäre auch hier Musiala eine Option, sollte Tuchel auf den zuletzt schwachen Leon Goretzka setzen.

Was plant Thomas Tuchel mit Jamal Musiala gegen Manchester City? © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Aufstellung gegen ManCity: Müller wohl wieder in der Startelf – Geheimplan mit Musiala?

Update vom 19. April, 13 Uhr: Mit welcher Aufstellung schickt Thomas Tuchel seinen FC Bayern in die Wunder-Mission heute Abend gegen Manchester City? Nachdem Thomas Müller im Hinspiel aus taktischen Gründen erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, könnte der Kapitän die Mannschaft im Rückspiel von Anfang an aufs Feld führen. Die Bayern müssen schließlich ein 0:3 aufholen.

„Wir haben bei City im Ballbesitz dominiert und da kommt natürlich Thomas ins Spiel. Da haben wir keinen, der so schlau, mutig und schlitzohrig in der Box ist wie er“, erklärte Trainer Tuchel auf der Pressekonferenz. „Die Frage ist, wann und wie oft sind wir da. Fliegend können wir nicht wechseln“, scherzte der 49-Jährige. „Wir müssen uns entscheiden, ob er von Anfang an spielt oder erst später.“ Sollte Müller in der Startelf stehen, könnte womöglich Jamal Musiala ein Stück nach vorne schieben und als falsche Neun agieren. Wir sind gespannt, in spätestens sieben Stunden wird die Aufstellung hier veröffentlicht.

Bayern-Aufstellung gegen ManCity: Kein Geheimplan mit Cancelo – wo bringt Tuchel Musiala?

Erstmeldung vom 18. April: München – Mit einer halben Stunde Verspätung betraten die Stars des FC Bayern am Dienstagvormittag das Trainingsgelände an der Säbener Straße. Nach Thomas Tuchel und den Torhütern um Yann Sommer war Thomas Müller der erste, der trotz der so gar nicht frühlingshaften Temperaturen seine Arbeit antrat.

Name: Eric Maxim Choupo-Moting Geburtsdatum: 23. März 1989 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 6 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Aufstellung gegen Manchester City: Tuchel-Geheimplan mit Cancelo und Musiala?

Ob Trainer Tuchel seine Mannen noch einmal vor dem Abschlusstraining eingeschworen hat? Besser ist‘s. Denn auch mit viel Wohlwollen scheint die Aufgabe am Mittwochabend in der Allianz Arena gegen Manchester City nach dem 0:3 im Hinspiel fast unlösbar. Die Münchner drohen zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der Champions League zu verpassen.

Oder gelingt doch noch ein Wunder? So recht in der Luft lag es bei der Einheit am Dienstag jetzt nicht. Aber vielleicht ist genau das ein gutes Zeichen, hatte Tuchel doch vor dem Hoffenheim-Spiel (1:1) noch die Aggressivität gefühlt, die sein Team im Spiel dann gänzlich vermissen ließ. „Ich weiß nicht, ob unser Samstagsspiel dazu beigetragen hat, dass wir alle hundertprozentig dran glauben“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Abend in der Allianz Arena.

Gelingt so das Wunder gegen City? Tuchel tüftelt am Geheimplan – Choupo-Moting fit

Immerhin: Eric Maxim Choupo-Moting ist wieder fit. „Ich hab mich noch gar nicht entschieden“, sagte Tuchel auf der PK: „Wir müssen noch die Reaktion abwarten, die war nach dem Training positiv. Wenn er wegen des Knies grünes Licht gibt, ist er ein Kandidat“. Der Mittelstürmer verpasste zuletzt wegen Rücken- und Knieproblemen vier Partien. „Choupo spielt eine sehr gute Saison, er ist physisch sehr stark“, sagte Benjamin Pavard auf der PK am Dienstagabend: „Ich denke, dass er morgen zurückkommt, das liegt aber am Trainer. Wir haben viele Torchancen, können sie aber nicht umwandeln.“

Eine Anspielung auf Serge Gnabry? Der DFB-Star hatte den Deutsch-Kameruner zuletzt vertreten, bewarb sich dabei aber nicht zwingend um einen Platz von Beginn an.

Choupo-Moting wird also aller Voraussicht nach gegen ManCity am Mittwochabend (21 Uhr) beginnen. Und sonst? Die Abwehr dürfte stehen. Pavard als Rechtsverteidiger und Matthijs de Ligt sind die einzigen Stars mit Normalform in den vergangenen Wochen. Zu Dayot Upamecano, der angeschlagen war und im Hinspiel so folgenschwer patzte, fehlen schlichtweg die Alternativen.

Eric Maxim Choupo-Moting (l.) wird gegen ManCity in der Startelf stehen. © IMAGO / Lackovic

Tuchel-Geheimplan: Bayern-Aufstellung gegen City mit Cancelo an der Seite von Kimmich?

Gut möglich, dass Tuchel aber an einem Geheimplan tüftelt. So könnte Joao Cancelo an der Seite von Joshua Kimmich auf der Doppelsechs agieren. „Er hat mit dem Ball im Mittelfeld gespielt und gegen den Ball Außenverteidiger“, erklärte Tuchel auf Nachfrage zu Cancelos Position gegen Hoffenheim: „Am Mittwoch haben wir keine Zeit, Grundordnungen zu finden. Bei Joao geht‘s um Außenverteidiger.“

Der zuletzt ebenfalls enttäuschende Leon Goretzka könnte auf der Bank Platz nehmen. Für ihn könnte Jamal Musiala im Zentrum an der Seite von Kimmich beginnen.

Bayern-Aufstellung gegen ManCity: Mané ein Startelfkandidat?

Vorstellbar ist, dass Sadio Mané nach seiner Suspendierung inklusive Rekordstrafe direkt von Beginn an auflaufen wird. „Er wird wieder im Kader sein“, sagte Tuchel am Dienstagabend: „Ob er beginnen wird, werden wir morgen sehen“. Auf dem rechten Flügel ist Leroy Sané aktuell gesetzt, ist er doch der einzige in der Offensive, von dem so etwas wie Torgefahr ausgeht.

Zum Thema Geheimplan könnte aber auch passen, dass Tuchel anstatt Choupo-Moting auf Musiala als falsche Neun setzt, sollte der 34-Jährige doch nicht hundertprozentig einsatzfähig sein.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen Manchester City

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo – Musiala, Kimmich – Sané, Müller, Mané – Choupo-Moting (Musiala)

Egal, wen Thomas Tuchel am Mittwochabend gegen ManCity aufbieten wird, eins steht fest: Die Bayern brauchen Tore. Am besten vier davon – und natürlich kein Gegentor. Aber ob das gegen die Truppe von Pep Guardiola mit Über-Stürmer Erling Haaland gelingt? Geheimplan hin oder her, die Chancen auf das CL-Halbfinale stehen für die Bayern nicht sehr hoch. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak