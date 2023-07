Choupo-Moting feiert mit Goretzka und Alaba bei „Rolling Loud“-Festival in München

Von: Marcel Schwenk

Am vergangenen Wochenende fand in München das „Rolling Loud“-Festival statt. Mehrere aktuelle und ehemalige Stars des FC Bayern München feierten mit.

München – Das „Rolling Loud“-Festival war am vergangenen Wochenende erstmals in Deutschland zu Gast. Bei dem dreitägigen Event, bei dem es auch zu Ausschreitungen kam, auf dem Messegelände im Osten Münchens gaben sich große Namen aus der Szene die Klinke in die Hand.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 34 Jahre) in Altona, Hamburg Position: Stürmer Beim FC Bayern München seit: Oktober 2020 Vertrag beim FC Bayern München bis: Juni 2024

FC Bayern: Choupo-Moting mit Alaba und Goretzka beim „Rolling Loud“

So sorgten beispielsweise Wizkid, Kendrick Lamar und Travis Scott für Stimmung, Letzterer kam am Sonntag allerdings mit Verspätung in der bayerischen Landeshauptstadt an und spielte daher nur kürzer als geplant. Ebenfalls mit von der Partie waren mehrere Fußballer, die beim FC Bayern München unter Vertrag stehen oder standen: Eric Maxim Choupo-Moting, Leon Goretzka und David Alaba.

Auf Instagram postete Choupo-Moting mehrere Fotos, auf denen der FCB-Angreifer mit Alaba oder Goretzka zu sehen ist. Gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler, der in München aktuell keinen leichten Stand hat, posiert Choupo-Moting mit den deutschen Rappern GZUZ und Maxwell (187 Strassenbande).

David Alaba, Eric Maxim Choupo-Moting und Leon Goretzka feierten beim „Rolling Loud“-Festival in München. © Instagram.com @ mr.choupo / Imago Images @ Sven Simon

FC Bayern München: Sommerpause vorbei, Vorbereitung steht an

Ein weiteres Foto zeigt den kamerunischen Nationalspieler, der sich wohl den Rapper Central Cee angeschaut hat, mit Ehefrau Nevin. Zudem ließ er sich auch mit David Alaba, mittlerweile in Diensten des spanischen Topklubs Real Madrid, ablichten.

Der Beitrag auf Choupo-Motings Profil wird auch von weiteren Persönlichkeiten aus der Fußballwelt zur Kenntnis genommen. So kommentiert beispielsweise Innenverteidiger Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) mit einem roten Herz sowie einem Blitz- und einem Teufels-Emoji.

Die Zeit der Feierlichkeiten ist für die Profis des amtierenden Bundesliga-Champions nun aber erstmal vorbei. Mit dem Ende der Sommerpause beginnt die Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit, die der FCB mit einem Gastspiel beim SV Werder Bremen eröffnen wird. (masc)