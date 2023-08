IAA in München: Fans können gebrauchte Audis der Bayern-Stars kaufen

Von: Korbinian Kothny

Die FC-Bayern-Profis kamen vergangene Woche in den Genuss von neuen Audi-Dienstwagen. Die alten Spielerwägen können jetzt Fans erwerben.

München – Zum Anfang jeder Spielzeit steht für die Profis des FC Bayern ein ganz besonderer Termin in Ingolstadt an: Die FCB-Stars bekommen die Autoschlüssel für ihren neuen Dienstwagen überreicht – so auch in der vergangenen Woche. Harry Kane schnappte sich dabei ein Modell, das auf den zweiten Blick nicht überraschend ist.

Audi CEO: Markus Duesmann Hauptsitz: Ingolstadt FC-Bayern-Partner seit: 2002

Audi RS e-tron GT beliebtestes Modell bei FCB-Profis

Der Engländer, der erst vor kurzem die Geburt seines vierten Kindes feierte, wählte den familienfreundlichen Audi Q8 e-tron. Für die neue Nummer neun des FC Bayern ist es das erste Mal, dass er sich einen Dienstwagen von Audi aussuchen darf.

Für die Profis, die schon länger beim deutschen Rekordmeister spielen, ist die Dienstwagen-Übergabe mittlerweile Usus – findet sie doch jedes Jahr statt. Auch in diesem Jahr durften die Bayern-Stars wieder aus vier Modellen auswählen. Das beliebteste Auto bei den Stars ist dabei der Audi RS e-tron GT. Insgesamt zwölf Spieler entschieden sich für das Modell.

Harry Kane sicherte sich zum ersten Mal einen Dienstwagen von Audi. © Audi

FC-Bayern-Fans können Original-Spielerwägen bei IAA erwerben

Doch was passiert eigentlich mit den ausrangierten Autos der FCB-Profis? Für zahlkräftige Autoliebhaber und FC-Bayern-Fans wartet ein besonderes Schmankerl. Denn die alten Dienstwagen der FCB-Profis lassen sich in Kürze als Gebrauchtwagen erwerben.

Wie der Automobilhersteller bekannt gab, werden die Original-Spielerwägen bei der IAA Mobility in München (5. bis 10. September) zum Kauf angeboten. Dabei erhalten die Käufer zu den von Audi aufbereiteten Fahrzeugen ein Echtheitszertifikat und ein signiertes Trikot des jeweiligen Spielers.

Schnelligkeit bei Erwerb von Dienstwagen der FCB-Spieler gefragt

Wer sich ein solches Auto allerdings sichern möchte, sollte schnell sein. Bei der Automobilmesse im September können Interessenten in der FC Bayern World an der Audi Experience Fläche per Tablet eine Reservierungsanfrage stellen. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „First come, first serve“. (kk)