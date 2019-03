München ist wieder Chefkoch der Fußball-Bundesliga

So jubelt Serge Gnabry: Der Münchner rührt nach Toren in einer imaginären Tasse. Das soll bedeuten: Wir sind kochend heiß und der Chef in der Küche. Abgeguckt hat er sich das von einem Basketballer.

Die Fußball-Bundesliga hat zehn Spieltage vor dem Ende beinahe wieder den gewohnten Tabellenführer. Der Rekordmeister verspeiste Borussia Mönchengladbach auswärts 5:1.

Genau zwei Tore trennen den FC Bayern München jetzt noch von der Spitze und Borussia Dortmund.

Spektakel können aber auch die Frankfurter. Die servierten der TSG Hoffenheim einen bitteren Nachtisch in der Nachspielzeit.

Vorspeise, Hauptgang

Serge Gnabry bejubelt seine Treffer auf eine besondere Weise. Wenn der 23-Jährige ein Tor erzielt, rührt er mit der einen Hand in einer imaginären Tasse, die von der anderen gehalten wird. Abgeschaut hat sich der deutsche Nationalspieler das von James Harden, der für die Houston Rockets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA spielt.

Die Bedeutung erklärte Gnabry schon vor einiger Zeit selbst: Wir sind der Chefkoch und gerade kochend heiß. Das passt zur momentanen Situation der Bayern. Pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison sind die Münchner wieder voll da und in Topform.

In Mönchengladbach gab es zu Beginn der Halbzeiten zwei schnelle Vorspeisen – Javi Martinez traf zum 1:0 (2.), Robert Lewandowski zum 3:1 (47.). Danach sorgten Thomas Müller (11.), Gnabry (75.) und erneut Lewandowski per Strafstoß (90.+1) für den Hauptgang. Nur Lars Stindl spuckte zwischendurch auf das Sterne-Essen (37.).

Nachspeise

Die Frankfurter Eintracht ist dagegen Experte, was das Dessert angeht. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim hatte Filip Kostic zwar früh Hunger auf mehr gemacht (1:0, 20.). Die Hoffenheimer Sturm-Küche um Joelinton (43.) und Ishak Belfodil (60.) drehte den Spieß aber noch einmal um.

Kein Problem allerdings, wenn man noch einen französischen Feinschmecker und eine portugiesische Wunderkerze im Team hat. Zunächst glich Sébastien Haller kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus (89.). Dann kam der Auftritt von Goncalo Paciencia. Im Sommer war der 24-Jährige vom FC Porto gekommen, hatte sich direkt zu Saisonbeginn den Außenmeniskus gerissen und war erst vor zwei Wochen das erste Mal eingewechselt worden.

Eine Minute gegen Gladbach, fünf gegen Hannover, jetzt zehn gegen Hoffenheim. Und die reichten für den Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+6). Wieso auch nicht? Denn wer bei den Sterne-Köchen Haller, Ante Rebic und Luka Jovic lernt, der schafft es auch noch, eine ganz passable Nachspeise zu bereiten. Den Fans hat es sicher gut geschmeckt.

Und der BVB hungert...

Sechs Punkte Vorsprung auf die Bayern hatte Borussia Dortmund zur Winterpause. Die sind weg. So souverän wie der BVB durch das erste Halbjahr marschierte, so bitter sind die vergangenen Wochen. Das 1:2 in Augsburg am Freitag war der vorläufige Höhepunkt. Zwei Treffer des Südkoreaners Dong Wong Ji sorgten für die erste Liga-Niederlage des Jahres – nach zuvor drei Siegen und drei Unentschieden. Da änderte auch das nächste Joker-Tor von Paco Alcácer nichts mehr. Nach dem Aus im Pokal und dem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Tottenham könnte es am Ende doch eine titellose Spielzeit werden. Morgen steht das Rückspiel in der Königsklasse gegen die Engländer an (21 Uhr/Sky). Es muss ein kleines Wunder her, sonst hungert der BVB weiter. Der Chefkoch sitzt im Süden.