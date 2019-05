Nach Aufregern in der Bundesliga: Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner über Handspiele und Videobeweis

Was ist Handspiel und was nicht? Die Regel-Auslegung verstehen nicht einmal mehr die Schiedsrichter – so wirkt es für Spieler, Trainer und TV-Zuschauer.

Auch der Videobeweis geht den Profis vermehrt auf den Geist. Weil eben nicht klar ist, wann er eingesetzt wird und es dennoch Fehlentscheidungen gibt. Wir haben über die beiden Aufreger im Fußball mit Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner gesprochen. Wagner über...

...die Vorfälle vom Wochenende: Es gab drei Entscheidungen und zwei Fehler. In Berlin haben Schiedsrichter und Video-Schiedsrichter ein klares Handspiel von Rekik übersehen. Das hat nichts mit der Regel-Auslegung zu tun, sondern mir der Wahrnehmung. In München wurde die Bewegung von Boateng meiner Ansicht nach falsch bewertet. Bei Götze ist dagegen alles richtig gelaufen. Er hat die Arme unten und einen normalen Bewegungsablauf.

...die Regel-Auslegung: Das Ganze hat sich dahingehend verlagert, dass es nicht nur wie früher um Absicht oder keine Absicht geht, sondern auch um natürliche oder unnatürliche Armhaltung. Das ist von der Fifa so gewollt. Das Problem ist, dass nicht immer klar ist, wann ein Handspiel Absicht ist. Die Auslegung derzeit führt dazu, dass Handspiel gepfiffen wird, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand berührt – auch wenn die Körperhaltung normal ist, keine Absicht vorliegt. Meiner Meinung nach darf im Graubereich nicht der Angeklagte bestraft werden.

...Veränderungen: Die Fifa hat die Handspiel-Regelung überarbeitet. Eine Änderung ab dem 1. Juli wird sein: Wenn ein Spieler grätscht und den Ball dabei an die Hand bekommt und es sich um einen normalen Bewegungsablauf handelt, wird nicht gepfiffen. Auch nicht, wenn er sich selbst anschießt. Sollte ein Angreifer bei der Torerzielung in irgendeiner Weise den Ball mit der Hand spielen, wird dagegen auf jeden Fall gepfiffen.

...über Handspiel und Videobeweis: Natürlich ist die Zahl gestiegen. Das liegt aber daran, dass durch den Videobeweis mehr gesehen wird. Es wird immer Fehlentscheidungen geben. Der Aufschrei ist nur größer, wenn etwas gesehen werden kann und die Entscheidung trotzdem falsch ist.

...über den Videobeweis: Grundsätzlich hat der Videobeweis viele positive Dinge bewirkt. Es ist aber so: Wenn zehn Entscheidungen bewertet werden, von denen acht richtig und zwei falsch sind, dann reden alle nur über die zwei falschen Entscheidungen. Wenn man ein Resümee ziehen möchte, darf man nicht nur die Entscheidungen nehmen, die falsch waren, sondern alle. Durch den Videobeweis wird eine weitaus größere Zahl von Fehlentscheidungen verhindert. Wir haben nur das Gefühl, dass es bei uns in Deutschland nicht so gut läuft, weil eine persönliche Betroffenheit besteht. Wir sind schon sehr weit.

...über Emotionen und Verbesserungen: Wir Deutschen wollen immer perfekt sein. Und alle dachten, durch den Videobeweis wird alles perfekt. Das ist aber nicht so. Momentan gehen Emotionen verloren. Der Videobeweis muss transparenter werden. Wenn die Zuschauer sehen, was der Schiedsrichter sieht, dieser anschließend noch einen Kommentar dazu abgibt und die Entscheidung erklärt, dann wird alles verständlicher. Der Schiedsrichter muss die anderen auf dem Weg der Entscheidung mitnehmen.

Unser Experte:

Lutz Wagner (55) wurde am 27. Mai 1963 im südhessischen Kriftel geboren. Ab 1992 pfiff der ehemalige Schiedsrichter Spiele in der zweiten ab 1994 in der ersten Bundesliga. Insgesamt kommt er auf 197 Einsätze in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse. Wagner ist verheiratet und hat eine Tochter.