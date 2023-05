Finale in den Fußball-Profiligen: Doch die Bayern, doch nicht der HSV

Von: Maximilian Bülau, Torsten Kohlhaase

Pure Enttäuschung, pure Freude: Dortmunds Mats Hummels (links) und Münchens Thomas Müller. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Über dieses Finale am letzten Spieltag wird noch häufig gesprochen werden. Nicht nur in der Bundesliga wurde es dramatisch, auch in der zweiten und dritten Liga fielen die Entscheidungen ganz spät.

Platzsturm in Sandhausen und in Wiesbaden, Sprint in die Kurve in Köln – doch zweimal hieß es: Zu früh gefreut. An den letzten Spieltagen in Deutschlands drei höchsten Fußball-Ligen fielen noch alle Entscheidungen über Meisterschaften, zudem fast alle über Aufstiege. Und es wurde nicht nur dramatisch – das Drama wurde in Liga zwei und drei auf die Spitze getrieben. Der Hamburger SV feierte schon die Erstliga-Rückkehr nach fünf Jahren Zweitklassigkeit, in Sandhausen gratulierte bereits der Stadionsprecher. Doch in Regensburg gab es elf Minuten Nachspielzeit – und Heidenheim traf tatsächlich noch zweimal, riss dem HSV den Aufstieg aus der Hand. Ähnlich lief es zwischen Wiesbaden und Osnabrück – die Niedersachsen drehten in der Nachspielzeit die Partie und sind fortan Zweitligist. Für Hamburg und Wiesbaden geht es in der Relegation weiter.



Nicht ganz so dramatisch lief das Saisonfinale in der Bundesliga. Doch erst ein später Treffer von Jamal Musiala machte dann doch noch den FC Bayern München zum Meister. Der Ausgleich von Dortmund gegen Mainz – ebenfalls in der Nachspielzeit – kam zu spät. Während die Münchner bereits jubelten, schaffte der BVB die Wende nicht mehr und muss nun die Wunden der so knapp verpassten Meisterschaft lecken. Für alle neutralen Zuschauer war dieses Finale ein wunderschöner Abschluss.

1. Bundesliga: Nach dem Schockzustand folgt die Kampfansage

Die nackten Zahlen drückten nicht ansatzweise das aus, was sich da am Samstagnachmittag gegen halb sechs im Titelrennen der Fußball-Bundesliga abgespielt hat. Der 33. Meistertitel der Bayern war einer von dreien, bei dem die Münchner vor dem letzten Spieltag nicht Tabellenführer waren. Erstmals seit 23 Jahren entschied die Tordifferenz wieder über Platz eins. Und mit der zwölften Deutschen Meisterschaft baute Thomas Müller seinen Rekord weiter aus.

Wie gesagt: die nackten Zahlen eben. Die Emotionen hingegen ließen sich dagegen kaum in Worte fassen. Denn Borussia Dortmund hatte alles vorbereitet, wollte den Triumph angemessen feiern – mit 300 000 Fans auf dem Borsigplatz. Stattdessen wurden böse Erinnerungen wach – an Schalke, an Leverkusen, an letzte Spieltage in der Bundesliga, die so brutal und brachial über einen hereinbrechen können.

BVB-Gegner Mainz kämpfte bis zum Umfallen, auch die Kölner machten es den Bayern schwer. Und doch kam dieser eine Ball zu Jamal Musiala. Zu dem Jamal Musiala, von dem man in den letzten Wochen und Monaten so gar nichts gesehen hatte. Sein 2:1 in der 89. Minute machte plötzlich die Bayern zum Meister. Weil Dortmund noch zurücklag. Doch während die Münchner schon jubelten, fiel beim BVB das 2:2 durch Niklas Süle (90.+6). Zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.

Der Rest war ein minutenlanger Schockzustand, verbunden mit vielen Tränen. Bei Trainer Edin Terzic, bei Marco Reus, der doch endlich die Schale in seine persönliche Vitrine stellen wollte. Erst als die Fans von der Südtribüne „Aufstehen, aufstehen“ riefen, gaben sich die Spieler einen Ruck und ließen sich von ihrem Anhang, der nicht etwa fluchtartig das Stadion verließ, feiern. Auch das ist Dortmund. Und schon wenige Minuten nach dem verpassten Titel gab man sich kämpferisch: „Egal wie groß der Schmerz heute ist, er wird die Motivation für morgen sein“, sagte Terzic.

Nachdem die BVB-Aktie erst mal eingebrochen war, geht es beim BVB nun darum, sich personell für die Zukunft aufzustellen. Neben Anthony Modeste, Mahmoud Dahoud, Felix Passlack und Luca Unbehaun wird auch Raphael Guerreiro nicht mehr zum Kader gehören. Dass Jude Bellingham wohl künftig für Real Madrid kicken wird, ist auch kein so großes Geheimnis mehr.

Heißt: Die zu erwartenden Einnahmen in dreistelliger Millionen-Höhe müssen wieder sinnvoll investiert werden. Und da wären wir dann wieder bei den nackten Zahlen. Denn unter den vier Bundesliga-Mannschaften, die am Ende in die Champions League einzogen, hat Borussia Dortmund die meisten Gegentreffer kassiert. Zumindest ein Ansatz, der transfertechnisch nicht ganz uninteressant sein dürfte.

2. Bundesliga: Kleindienst bringt Heidenheim groß raus

Der Stadionsprecher hatte bereits zum Aufstieg gratuliert, als die Fan-Massen den Platz in Sandhausen nach dem 1:0-Erfolg stürmten. Der Hamburger SV war aufgestiegen. Das zumindest dachten so ziemlich alle, die es mit den Hanseaten hielten, in diesem Moment. Auch Trainer Tim Walter schleuderte die Wasserflasche durch die Luft, wurde dann aber relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. In Regensburg führten die Gastgeber mit 2:1, die Nachspielzeit betrug allerdings elf Minuten. Und dann nahm das Unglaubliche seinen Lauf. Erst traf Jan-Niklas Beste zum 2:2 (90.+3), und dann wurde Tim Kleindienst mit dem 3:2 zum Helden (90.+9). Heidenheim steigt damit erstmals in die Bundesliga auf, für Hamburg bleibt nur die Relegation.



Das Hinspiel beim VfB Stuttgart steigt nun am Donnerstag ab 20.45 Uhr (Sat.1 und Sky). Hier spricht die Statistik klar für die Schwaben, denn seit 2009 setzte sich in der Relegation nur dreimal der Zweitligist durch. Besonders pikant: Tim Walter war erst 2019 nach einem halben Jahr beim VfB vor die Tür gesetzt worden. Nun soll er bei seinem Ex-Klub für den Abstieg sorgen.



Und in Heidenheim? Da nahmen die Bierduschen kein Ende. Als dienstältester Coach im deutschen Profifußball lehnte Frank Schmidt ein Denkmal vor dem Stadion allerdings ab. „Da wird irgendwann mal hingepinkelt. Das möchte ich nicht“, sagte er während der Pressekonferenz. Stolz war der 49-Jährige aber allemal, dass es sein Team als 57. Klub ins Oberhaus geschafft hat.

3. Liga: Simakala und Wulff sind Aufstiegshelden

Nur ein Tor Vorsprung ist es am Ende: Während in Wiesbaden nach dem 1:0 gegen Halle schon der Aufstieg gefeiert wurde, drehte Osnabrück durch Treffer von Ba-Muaka Simakala (90.+4) und Jannes Wulff (90.+6) tatsächlich noch das 0:1 gegen Dortmund II in ein 2:1 – und riss Wehen den Aufstieg aus der Hand. In Hessens Hauptstadt hatten die Fans da schon den Platz gestürmt. Meister ist die SV Elversberg durch einen 2:1-Erfolg in Ingolstadt. Saarbrücken und Dresden brachten die Siege nichts mehr.