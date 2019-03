Nach DFB-Aus für Hummels, Boateng und Müller: Sie rücken jetzt in den Blickpunkt

Sami Khedira allein hat nicht ausgereicht. Auch Fußball-Bundestrainer Löw hat gemerkt, dass bei der Umstrukturierung und Verjüngung des Nationalmannschafts-Kaders größere Veränderungen notwendig sind.

Die nächsten Opfer des neuen Kurses sind Thomas Müller, Jérome Boateng und Mats Hummels – das ist seit Dienstag klar. Doch was bedeutet das fürs DFB-Team hinsichtlich der Hierarchie, des Personals und der Ausrichtung? Ein Ausblick:

Die Hierarchie

Mit Müller, Hummels und Boateng sind drei Führungsspieler nicht mehr dabei, die vom Alter her noch ein paar Jahre hätten spielen können. Dieser Umbruch kommt also plötzlich, hart, ohne Übergang. Bedeutet im Umkehrschluss: Neue Spieler müssen nun vorangehen und auch bei negativen Ergebnissen den Kopf hinhalten.

Aus der Weltmeister-Mannschaft kommen da nur noch Toni Kroos und Kapitän Manuel Neuer in Frage. Kroos steckt selbst in einem Leistungs-Tief. Neuers Position ist nicht mehr gesichert, Löw selbst hat den Konkurrenzkampf mit Marc-André ter Stegen gerade erst eröffnet.

Heißt also: Es müssen andere Anführer her. Ganz vorn steht da Münchens Joshua Kimmich, der als Rechtsverteidiger sowie im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen kann. Kimmich bringt beständig starke Leistungen und ist mit 24 Jahren aus den Fußballprofi-Kinderschuhen rausgewachsen. Er muss ein Leuchtturm sein. Niklas Süle (23) wird in Abwesenheit von Hummels und Boateng die Rolle des Abwehrchefs übernehmen, die ihm ohnehin prophezeit wurde – nur eben nicht ganz so schnell.

Dazu kommen Spieler wie Marco Reus (29), Timo Werner (23) und Leon Goretzka (24), die mehr Verantwortung übernehmen müssen. Auch Julian Draxler (25) ist einer, den Löw schon früher als Kopf gesehen hat. Allerdings hat Draxler auf seiner Position große Konkurrenz und wird es schwer haben, Stammspieler zu sein.

Der Ersatz

Die Personalie Müller drückt wohl eher auf die Stimmung als auf die Leistung. Der Münchner (29) kann schon länger nicht mehr konstant seine Stärken abrufen – und im offensiven Mittelfeld ist das DFB-Team stark besetzt. Problematischer wird es da in der Innenverteidigung. Hummels und Boateng sind beide 30 Jahre alt und hätten bestenfalls auch noch zwei Turniere spielen können. Dass sie noch Weltklasse-Niveau haben, zeigen sie aber zu selten.

Nur: In Sachen Weltklasse wird es auch dahinter eng. Antonio Rüdiger (26) und Jonathan Tah (23) wurden von Löw immer wieder berücksichtigt und müssen nun einspringen. Dazu kommen Weltmeister Matthias Ginter (25) und vielleicht demnächst Niklas Stark (23). Der Berliner überzeugte zuletzt in der Bundesliga. Aber keiner dieser vier Spieler lief in der aktuellen Saison in der Champions League auf.

Im Mittelfeld und Angriff hat der Umbruch schon seit Längerem begonnen. Eine größere Rolle werden in Zukunft sicher die Leverkusener Kai Havertz (19) und Julian Brandt spielen (22). Gerade Havertz gilt als großes Talent, zeigt das bei Bayer regelmäßig. Auf den Außen gehört Leroy Sané (23) und Serge Gnabry (23) die Zukunft. Gnabry hat Müller auch im Verein bereits den Rang abgelaufen, Sané zeigt Ansätze eines Weltklasse-Spielers.

Die Ausrichtung

Müllers Ausbootung ist leistungsgerecht, zeigt aber auch Löws spielerische Ausrichtung. Kein Ballhalten, kein Geschiebe, schnell soll es gehen. Mit Tempo nach vorn, über die Flügel. Dafür ist der Bayer nicht der Richtige. Zudem ist der 29-Jährige nicht mehr in der Verfassung für einen Positions-Freibrief. Dennoch wird es dauern, bis andere Spieler seine Strahlkraft haben. Und auch seine Erfahrung.

