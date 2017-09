Nach enttäuschender WM-Quali: Aus für Ösi-Coach Koller

Österreichs Fußball-Verband trennt sich nach der enttäuschenden WM-Qualifikation von Nationaltrainer Marcel Koller.

Wien - Der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem 56 Jahre alten früheren Bundesliga-Trainer wird nicht verlängert, wie Verbandspräsident Leo Windtner nach einer Präsidiumssitzung am Freitag sagte. Österreich hat mit neun Punkten aus acht Partien in der WM-Qualifikation als Vierter der Gruppe D nur noch eine geringe Chance auf die Teilnahme an der WM 2018 in Russland.

Der Schweizer Koller hatte die Nationalelf Österreichs vor sechs Jahren übernommen und unter anderem zur EM im vergangenen Jahr in Frankreich geführt, wo die Auswahl um den Münchner David Alaba dann aber ohne Sieg schon in der Vorrunde scheiterte. Der frühere Coach des VfL Bochum und des 1. FC Köln soll die Mannschaft nun zwar noch in den abschließenden Qualifikationsspielen gegen Serbien und in Moldawien Anfang Oktober betreuen, muss danach aber sein Amt abgeben. Wer seine Nachfolge antritt, war zunächst noch unklar.

dpa