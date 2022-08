Nach U-Haft: VfB-Rückkehr von Atakan Karazor offiziell bestätigt

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Atakan Karazor ist zurück beim VfB Stuttgart. © Tom Weller/dpa

Atakan Karazor ist zurück beim VfB Stuttgart. Nachdem der Profi in U-Haft gesessen ist, darf er nun am Training teilnehmen. Lesen Sie hier, wie die aktuelle Lage ist:

Mehr zum Thema Karazor wieder im Training des VfB Stuttgart, aber wie geht es jetzt weiter?

Die Personalie Atakan Karazor hat in den vergangenen Monaten für viel Wirbel gesorgt. Der Spieler des VfB Stuttgart ist im Juni auf der spanischen Insel Ibiza festgenommen worden und sitzt in der Folge mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Gegen den Fußball-Profi wird wegen einer „mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung“ ermittelt. Nun ist er zurück bei seinem Verein.

HEIDELBERG24 verrät Ihnen, ob Atakan Karazor für das Spiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig schon ein Thema ist.

Atakan Karazor ist 2019 von Holstein Kiel zum VfB Stuttgart gewechselt und hat seitdem für die Schwaben 69 Pflichtspiele absolviert. (nwo)