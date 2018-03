Reaktionen zum WM-Test: „Deutschland hat Spaniens Stil gestohlen“

Deutschland und Spanien haben den Auftakt ins WM-Jahr mit einem sehenswerten Testspiel-Kick eingeläutet. Hier finden Sie die Übersicht der Pressestimmen aus Spanien.

ABC: „Deutschland hat Spaniens Stil gestohlen“

ABC: "Spanien antwortet dem Weltmeister. Iniesta erschafft das Führungstor mit der Präzision eines Doktors. Spanien zeigt seine unerschöpflichen Möglichkeiten. Jeder Fan sollte die Sinnlichkeit dieses Spiels verspüren. Dann reißt Deutschland das Spiel an sich, aber nicht mit dem Ruck eines Panzers. Deutschland hat Spaniens Stil gestohlen. Joachim Löw schien eine Ballettprüfung anzuleiten - Deutschland ist Weltmeister und tritt auch so auf. Aber Lopeteguis Spanien ist zurück und auf Augenhöhe."

AS: "Auf der Höhe des Weltmeisters. Zufrieden, ohne zu prahlen. Die Mannschaft gegen La Roja, oder: das größte Spektakel der Fußball-Welt. Die beiden letzten Weltmeister haben ihre Bewerbung für einen weiteren Stern in Russland eingereicht. Der spanische Kreisel war fantastisch. Deutschland ist der große WM-Favorit, aber Lopeteguis Spanien macht sich ganz gut."

El Mundo: "Unentschieden zwischen Weltmeistern. Deutschland und Spanien zeigen eine großartige, schwindelerregende Fußball-Nacht, in der alle gewinnen. Es war ein fantastisches Fußballspiel. Spanien war groß. Doch die Mannschaft von Löw spielte einen faszinierenden Fußball."

Marca: „Auf einem Niveau mit dem Weltmeister“

El Pais: "Von Weltmeister zu Weltmeister. Deutschland und Spanien begegnen sich in einem Spiel auf Augenhöhe, in dem sich beide Mannschaften mit dem Ball besser fühlen als ohne. Deutschland hat seit dem EM-Finale vor zehn Jahren einen Schritt gemacht, es ist nicht mehr eine Mannschaft aus zweiköpfigen Athleten. Inzwischen artikulieren sie ihr Spiel mit mehr Finesse."

Marca: "Auf einem Niveau mit dem Weltmeister. Die Seleccion weckt 83 Tage vor der WM viele gute Gefühle. Iniestas erhabene, prächtige Vorlage zu Rodrigos Tor, ein Millimeterpass, riss die deutsche Abwehr auf - ach, wie schön, Andres! Der beste Iniesta ist zurück."

Mundo Deportivo: "Lektion der Klasse. La Roja, angeführt vom großen Iniesta, zeigt sich gegen den Weltmeister, hat Momente der Brillanz und fährt gestärkt zur WM."

