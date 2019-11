Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern: Alle Kandidaten in der Übersicht

Der FC Bayern München hat Niko Kovac entlassen. Wer wird Nachfolger? Viele Namen kursieren, wir haben eine Übersicht der Kandidaten erstellt.

Der FC Bayern München hat nach der 1:5-Niederlage Niko Kovac als Trainer entlassen.

Wer wird Nachfolger von Niko Kovac? Wir haben eine Übersicht an Trainern erstellt, die infrage kommen.

München - Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Nach der 1:5-Niederlage bei seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt ist er nun nicht mehr Coach in der bayerischen Landeshauptstadt. Am Sonntagabend, den 3. November, wurde der Entschluss gefasst. Die Suche nach einem Nachfolger hat nun begonnen und es geisterten schon vor der Entlassung Kovacs einige Namen durch die Gazetten. Wir haben eine Übersicht erstellt, über welche Kandidaten spekuliert wird.

Kovac hatte es in seiner Amtszeit nicht leicht. Häufig stand der Kroate in der Kritik, überzeugte letztendlich aber durch den ersten Double-Sieg seit Pep Guardiola (2016). Ja, das Kunststück gelang nicht einmal Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti. Das wohl größte Problem für Kovac war: Sein Standing. Er war nach langer Zeit wieder ein Bayern-Trainer, der weder internationale Erfolge nachweisen konnte noch eine beeindruckende Vita besitzt. So war die Kritik am Trainer schneller entfacht als bei erfahrenen Übungsleitern wie Heynckes, Guardiola, Ancelotti oder Louis van Gaal.

Nachfolger von Niko Kovac: Erfahrener Hase oder Trainer-Talent?

Braucht der FCB also einen erfahrenen Hasen oder ein aufstrebendes Trainer-Talent? Das wahrscheinlich größte Problem ist die Alternativlosigkeit, die im Moment auf dem Markt vorherrscht. Interessante Personen wie Jürgen Klopp (FC Liverpool) oder Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) sind nur schwer aus ihren Verträgen und ihrer aktuellen Situation loszueisen. Karl-Heinz Rummenigge gilt als Fan Tuchels.

Das größte deutsche Talent heißt Julian Nagelsmann und wäre auch bei den Bayern-Fans gern gesehen. Allerdings hat Nagelsmann eben einen Vertrag bei RB Leipzig unterzeichnet und versucht, dort ein Projekt voranzutreiben. Ein ehemaliger Leipziger käme da schon eher infrage. Ralf Rangnick wird immer wieder genannt. Auch wenn Uli Hoeneß den Trainer vor über zehn Jahren noch kategorisch ausschloss, könnte trotzdem über ihn diskutiert werden.

Mourinho, ten Hag, Allegri, Wenger ... - die Liste der Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern ist lang

Namen von internationaler Größe werden auch immer wieder an die Säbener Straße geschrieben. Aktuell vereinslos ist Jose Mourinho, der als letzten Klub Manchester United betreute. Der Portugiese ist menschlich schwierig und hat bei United verbrannte Erde hinterlassen, in dem er Fußballstars wie Paul Pogba zeitweise auf die Tribüne setzte. Auch sein sehr defensiver Fußballstil würde dem Rekordmeister nicht gut zu Gesicht stehen.

Ein ähnliches Kaliber ist Massimiliano Allegri. Der Ex-Juve-Coach hat einige Erfolge mit der Alten Dame vorzuweisen. Aktuell soll er ein Sabbat-Jahr einlegen, ein Name wie der des FC Bayern München könnte ihn von einer Rückkehr überzeugen. Hier überwiegen allerdings Sprachprobleme. Diese wären bei Erik ten Hag von Ajax Amsterdam nicht vorhanden. Er trainierte vor geraumer Zeit die zweite Mannschaft des FCB. Rummenigge hegt auch eine Sympathie für den Niederländer.

Ein paar Trainer-Legenden kommen als Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern nicht infrage

Eine weitere Premier-Leauge-Legende, die der deutschen Sprache mächtig ist, wäre Arsene Wenger. Nach langer Zeit bei Arsenal London ist Wenger verfügbar und sicher eine interessante Option. Mauricio Pochettino von den Tottenham Hotspur wird auch immer wieder mit den Roten in Verbindung gebracht. Doch er ist noch in London unter Vertrag.

Bei einer tz-Umfrage plädieren viele Fans auch für Ex-Torjäger Thierry Henry, der seinen ersten Headcoach-Job bei AS Monaco grandios in den Sand setzte. Auch für Joachim Löw wird oft abgestimmt. Betrachtet man aber das Verhältnis zwischen Löw und den Bayern-Bossen, ist das wohl eher Wunschdenken. Auch wenn es viele Bayern-Fans hoffen: Jupp Heynckes steht nicht zur Verfügung. Den Einzigen, den er trainiert, ist Hund Cando.

Hier eine Auflistung aller Nachfolge-Kandidaten von Niko Kovac beim FC Bayern München:

Trainer, die aktuell keinen Verein haben

Name Alter Nationalität Letzter Verein Massimiliano Allegri 52 Italien Juventus Turin (bis Sommer 2019) Arsene Wenger* 70 Frankreich Arsenal London (bis Sommer 2018) Jose Mourinho 56 Portugal Manchester United (bis Sommer 2018) Heiko Herrlich 47 Deutschland Bayern Leverkusen (bis Winter 2018) Laurent Blanc 53 Frankreich Paris Saint-Germain (bis 2016) Lothar Matthäus 58 Deutschland Bulgarischer Nationaltrainer (bis 2011)

Trainer, die aktuell unter Vertrag stehen

Name Alter Nationalität Aktueller Verein Hansi Flick 54 Deutschland Interimstrainer FC Bayern München Erik ten Hag 49 Niederlande Ajax Amsterdam Mark van Bommel 42 Niederlande PSV Eindhoven Mauricio Pochettino 47 Argentinien Tottenham Hotspur Miroslav Klose 41 Deutschland Trainiert aktuell die U17 des FC Bayern München Julian Nagelsmann 32 Deutschland RB Leipzig Adi Hütter 49 Österreich Eintracht Frankfurt Jürgen Klopp 52 Deutschland FC Liverpool Thomas Tuchel 46 Deutschland Paris Saint-Germain Joachim Löw 59 Deutschland Bundestrainer DFB-Team Ralf Rangnick 61 Deutschland Head of Sport and Development Soccer bei der Red Bull GmbH Marco Rose 43 Deutschland Borussia Mönchengladbach Ralph Hasenhüttl 52 Österreich FC Southampton

Trainer, die eigentlich ihre Karriere schon beendet haben

Name Alter Nationalität Letzte Station Jupp Heynckes 74 Deutschland FC Bayern München Ottmar Hitzfeld 70 Deutschland Schweizer Nationalmannschaft

