Julian Nagelsmann beim Trainer-Kongress in Kassel: Er möchte weniger Pinguin sein

Manuel Baum grüßt artig, Sky-Kommentator Michel Leopold sitzt in türkisfarbenen Badelatschen neben dem Platz von Ewald Lienen, Christian Wörns beantwortet Nachfragen.

In Kassel findet noch bis morgen der Internationale Trainer-Kongress (ITK) statt. Unter den 990 Teilnehmern sind viele Gesichter, die noch aus aktiver Fußballerzeit, als Coach eines Profivereins oder sogar wegen beider Karrieren bekannt sind. Alle sitzen an diesem Morgen in der Kasseler Stadthalle aber vor allem, um einem zu lauschen: Julian Nagelsmann. Der neue Trainer des Bundesligisten RB Leipzig hält einen Gastvortrag.

Das Thema: Wie kann ein Coach die Dynamik eines Bundesligaspiels beeinflussen. Wobei der 32-Jährige zwischendurch einordnet: „Alles, was ich hier sage, gilt auch für die Kreisliga, den Teamsport allgemein.“ Zunächst muss Deutschlands Trainer des Jahres 2017 aber die Dynamik im Saal unter Kontrolle bekommen. Der jüngste Bundesliga-Chefcoach aller Zeiten ist ein begehrtes Selfie-Objekt. Nagelsmann arbeitet die Anfragen in seinen schwarzen, modernen Turnschuhen, grauer Hose und schwarzem Hemd geduldig ab. „Klar, komm hoch auf die Bühne“, fordert er.

Die Verspätung, mit der er anfängt, sei kein Problem, sagt Nagelsmann. „Ich habe nur zwölf Folien. Wenn nicht so viele Nachfragen kommen, schaffen wir das.“ Er hält Wort und merkt an: „Ich bin brutal in der Zeitvorgabe.“ Überhaupt wählt der 32-Jährige immer wieder eine junge Sprache. Als es um eine seiner Leitlinien – mutig und selbstbewusst sein – geht, sagt er: „Das musst du durchziehen. Wenn du immer versuchst, Mut vorzuleben, und dein Auftritt von Angst geprägt ist, geht das nicht. Ich bin damit aber auch schon das eine oder andere Mal auf die Fresse gefallen.“

Der Nagelsmann, der über seine Arbeit spricht, ist ein anderer als der, der vorher und hinterher mit seinem Publikum flachst. Auf der Bühne ist er fokussiert. Kaum Gestik. Kein Augenkontakt. Seine Worte sind überlegt. Keine Ähms. Von Minute zu Minute steigt seine Begeisterung. Während er zum Beispiel darüber spricht, dass seine Spieler Regeln an die Hand bekommen, die immer gelten – egal in welcher Spielsituation – und die ihnen so Sicherheit geben sollen, tigert er auf der Bühne hin und her. Viel Arbeit für den Kameramann, der ihn im Großbild auf die Leinwand bringt. Fast wirkt er in seiner eigenen Welt. Als spräche er zu seinen „Jungs“ – wie er sie nennt. Und bereite sie auf die kommende Partie vor.

Sollten die Leipziger Jungs es noch nicht wissen: Der Trainer möchte, dass sie einfach das machen, was er sagt. Nagelsmann hat eine Begründung dafür, die mit seinen Regeln, seinen Prinzipien zusammenhängt. Sie lauten: unterstütze und beschütze. „Wenn meine Jungs sich an meine Anweisungen halten, dann stelle ich mich hinterher auch vor Presse und Fans. Dann waren es meine Ideen, die mal gut und mal beschissen funktioniert haben. Dann gebe ich auch zu: Was ich gemacht habe, war scheiße“, sagt er. Und fügt an: „Sie können mir glauben, dass sich der Trainer immer mehr mit dem Gegner beschäftigt, als der Spieler. Wenn sich die Jungs an Vorgaben halten, haben sie auch genug Kapazität in der Rübe, um noch etwas mit der Pille anzufangen. Dann können sie die Dynamik des Spiels beeinflussen.“

Der 32-Jährige arbeitet aber auch daran, seine eigene Dynamik besser im Griff zu haben. „Um die Anspannung zu kontrollieren, habe ich extra einen Coach. Damit ich weniger Pinguin bin.“ Damit bezieht er sich auf seinen Vorredner Markus Weise, dreifacher Hockey-Olympiasieger. Der hatte von Trainern gesprochen, die viel mit dem Schiedsrichter schimpfen und „wie Pinguine auf diese losgehen“.

Nagelsmann: „Das Trainings mache ich aber erst seit einem halben Jahr. Also bewertet mich nicht zu früh. Mal sehen wie es mit den vierten Offiziellen in der kommenden Saison wird.“ Das zeigt, wie er in Kassel auftritt: als authentischer Typ.