Bayern-Flop Mané wird in Saudi-Arabien mit eigenem Lied gefeiert

Von: Jan Oeftger

Bei Bayern München hat Sadio Mané nicht gezündet. In Saudi-Arabien wird er dennoch mit offenen Armen empfangen. Sein neuer Klub hat sogar einen Song für ihn.

Riad – Als der Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern München im Sommer 2022 nach langen Verhandlungen offiziell war, gab es große Euphorie. Die Fans freuten sich auf ihren neuen Superstar. Die Verantwortlichen blickten stolz auf ihren Top-Transfer. Doch Mané konnte die Erwartungen nicht erfüllen und ist nach einem Jahr schon Geschichte. Sein neuer Verein Al-Nassr feiert ihn dennoch mindestens genauso.

FC Bayern entgeht großem Minusgeschäft bei Mané

Mané wird diese Art der Wertschätzung sicherlich guttun. Doch nicht nur die – bei seinem neuen Verein erwartet ihn ein fürstliches Gehalt. Medienberichten zufolge soll er in Saudi-Arabien bis zu 40 Millionen Euro netto verdienen.

Die Bayern erhalten für ihren Offensivspieler 30 Millionen Euro. Damit verhindern die Münchner ein größeres Minusgeschäft trotz der unbefriedigenden Saison Manés. Vor einem Jahr zahlte der deutsche Rekordmeister 32 Millionen Euro an den FC Liverpool.

Sadio Mané wurde bei Al-Nassr mit viel Vorfreude empfangen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mané soll jetzt mit Cristiano Ronaldo zaubern

Bei Al-Nassr wird Mané wieder seine Lieblingsrückennummer zehn tragen. In Riad freut man sich auf das Ü-30-Sturmduo, bestehend aus Cristiano Ronaldo und Mané. Diese Vorfreude drückt sich in einem eigenen Mané-Song aus. In den sozialen Netzwerken hat der Al-Nassr FC ein Präsentationsvideo gepostet, in dem dieser zu hören ist.

Mané tanzt schon zu seinem eigenen Song

In dem Lied wird Manés Name immer wieder gesungen. „We´re all bouncing in Riyadh“ ist ebenfalls Teil des Textes. Der Offensivstar wird versuchen, seinen neuen Fans durch Tore viele Gründe zu geben, um vor Freude zu springen. Im Video tanzt er mit cooler Miene zu dem Song in seinem neuen Trikot. Am Ende richtet er sich noch an die Fans: „Ich kann es nicht erwarten, von euch zu hören. Wir sehen uns im Stadion.“ (jo)