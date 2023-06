Flicks komischer Kimmich-Vergleich sorgt für Kopfschütteln bei Experten

Von: Marcel Schwenk

Hansi Flick stellt sich schützend vor Joshua Kimmich und vergleicht diesen mit zwei Ausnahme-Athleten. Experten im Netz reagieren verwundert.

Frankfurt – Das erste von drei Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft verlief ernüchternd, am Montagabend reichte es nur zu einem 3:3 gegen die Ukraine. Dabei lief die DFB-Auswahl lange Zeit einem Rückstand hinterher und konnte erst in der Nachspielzeit durch einen von Joshua Kimmich verwandelten Elfmeter ausgleichen.

Hansi Flick Geboren: 24. Februar 1965 (Alter 58 Jahre), Heidelberg Als Profi aktiv: SV Sandhausen, FC Bayern München, 1. FC Köln Als Cheftrainer aktiv: FC Bammental, TSG Hoffenheim, FC Bayern München, Deutsche Nationalmannschaft Bundestrainer seit: August 2021

Flick stellt sich vor DFB-Team: „Lasst die Mannschaft in Ruhe“

Im Anschluss gab es reichlich Kritik an Bundestrainer Hansi Flick sowie dem Auftritt seiner Mannschaft. Vor der zweiten Partie, die am Freitag (16. Juni) in Warschau gegen Polen stattfindet, hat sich der Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag schützend vor sein Team gestellt. „Kritisiert gerne mich, aber lasst die Mannschaft in Ruhe“, forderte der 58-Jährige, ehe er zu einem Plädoyer für Kimmich ansetzte.

„Aber ich will auch mal Kimmich ansprechen, weil es mir am Herzen liegt. Vor einem Jahr war er Weltklasse. Jetzt soll er die Spieler schlechter machen? Jo hat Mentalität, er will immer siegen. Auch er hat mal das Recht, eine schlechte Phase zu haben“, führte Flick aus, bevor er zu einem zumindest gewagten Vergleich ansetzte: „Seine Einstellung, immer gewinnen zu wollen, das haben Kobe Bryant und Michael Jordan gehabt. Er geht voran und ist ein Vorbild für alle Spieler. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir ihn alle unterstützen.“

Hansi Flick (li.) verglich die Mentalität von Joshua Kimmich (re.) mit der von Michael Jordan und Kobe Bryant. © Imago Images/Beautiful Sports; Imago Images/Revierfoto

Experten reagieren verwundert: „Ups, was ist das denn jetzt?“

Dass Flick den Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem Zug mit den möglicherweise größten Spielern der Basketball-Historie nannte, kam in den sozialen Medien nicht sonderlich gut an. „Joshua Kimmich ist sicher ein guter Fußballer, ihn aber mit den Größen des Basketballs, wie Michael Jordan und Kobe Bryant, auf eine Stufe zu stellen... Sorry, aber da sitzt du im Auditorium und fragst: ‚Ups, was ist das denn jetzt?‘“, twitterte beispielsweise ZDF-Reporter Thomas Skulski.

Mit seiner Verwunderung war Skulski keineswegs allein. „Jo Kimmich ist mental stark wie Kobe Bryant und Michael Jordan, er fährt Rad wie Eddy Merckx und Auto wie Jean-Manuel Fangio, schwimmt wie Michael Phelps nie schwamm, und Tyson Fury würde vor ihm im Ring kneifen. Schade, dass Kimmich nicht so gut Fußball spielt“, schrieb Günter Klein, Chefreporter Sport des Münchner Merkur, ebenfalls auf Twitter.

Auch der Bundestrainer im Fokus: „Weiß Flick, wie lächerlich er sich macht?“

Kommentator Frank Buschmann beließ es bei einem schlichten „Joshua Kimmich ist nicht wie Michael Jordan“, Podcaster Axel Goldmann zweifelte hingegen an, ob der Bundestrainer dem Spieler mit seinem Statement einen Gefallen getan habe: „Kobe Bryant. Michael Jordan. Joshua Kimmich. Ob Flick realisiert, wie lächerlich er sich macht? Und welchen Bärendienst er dem Spieler erweist?“

Die Antwort müssen Kimmich und seine Kollegen, die nach dem Ukraine-Spiel einen Teamabend veranstalteten, nun auf dem Platz bringen. Zwar ist es bis zur Heim-EM 2024 noch ein knappes Jahr, die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft aber wenig euphorisch. Eine Leistungssteigerung gegen Polen sowie am kommenden Dienstag (20. Juni) gegen Kolumbien dürfte die Wogen zumindest ein Stück weit glätten. (masc)