Nations League im Live-Ticker: Spanien, Belgien und Alabas Österreicher im Einsatz

Der Abschluss der ersten Runde in der Nations League findet am Dienstag statt. Der Live-Ticker zu den Spielen Spanien gegen Kroatien, Island gegen Belgien und Österreich gegen Bosnien-Herzegowina.

Der vorerst letzte Spieltag der erste Nation-League-Partien findet am Dienstag statt. An diesem Tag darf mit Spanien ein Weltmeister von 2010 gegen den Vize-Weltmeister von 2018 ran. Außerdem messen sich Island und Belgien und Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Die weiteren Partien sind Finnland gegen Estland, Ungarn gegen Griechenland, Moldawien gegen Weißrussland und San Marino gegen Luxemburg.

Alle Ergebnisse der Nations League vom Dienstag gibt es hier im Live-Ticker.

Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergeb. 20.45 Uhr A 2 Island - Belgien -:- (-:-) 20.45 Uhr A 4 Spanien - Kroatien -:- (-:-) 20.45 Uhr B 3 Bosnien-Herzegowina - Österreich -:- (-:-) 20.45 Uhr C 2 Finnland - Estland -:- (-:-) 20.45 Uhr C 2 Ungarn - Griechenland -:- (-:-) 20.45 Uhr D 2 Moldawien - Weißrussland -:- (-:-) 20.45 Uhr D 2 San Marino - Luxemburg -:- (-:-)

Nations League im Live-Ticker: Bosnien-Herzegowina gegen Österreich

19.58 Uhr (BIR-AUT): Und hier der Vollständigkeit halber die Anfangsformationen der bosnischen und österreichischen Auswahlen.

Aufstellung Bosnien-Herzegowina: Ibrahim Sehic - Darko Todorovic, Toni Sunjic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic - Elvis Saric, Muhamed Besic, Miralem Pjanic - Edin Visca, Edin Dzeko, Haris Duljevic

Aufstellung Österreich: Heinz Lindner - Stefan Ilsanker, Sebastian Prödl, Martin Hinteregger - Stefan Lainer, Valentino Lazaro, Peter Zulj, Florian Grillitsch, David Alaba - Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic

Nations League im Live-Ticker: Spanien gegen Kroatien

19.45 Uhr (ESP-CRO): Diese Spieler laufen für Spanien und Kroatien von Beginn an auf.

Aufstellung Spanien: David de Gea - Daniel Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos, José Gayà - Dani Ceballos, Sergio Busquets, Saúl Ñíguez - Marco Asensio, Rodrigo, Isco

Aufstellung Kroatien: Kalinic - Sime Vrsaljko, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Josip Pivaric - Mateo Kovacic, Ivan Rakitic - Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Perisic - Ivan Santini

Nations League im Live-Ticker: Island gegen Belgien

19.35 Uhr (ISL-BEL): 70 Minuten vor dem Anpfiff haben die isländische und belgische Nationalmannschaft bereits ihre Startaufstellungen bekannt gegeben.

Aufstellung Island: Hannes Halldórsson - Sverrir Ingi Ingason, Ragnar Sigurdsson, Hördur Magnússon - Birkir Már Saevarsson, Birkir Bjarnason, Rúnar Már Sigurjónsson, Emil Hallfredsson, Ari Freyr Skúlason - Gylfi Sigurdsson, Jón Dadi Bödvarsson

Aufstellung Belgien: Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen - Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Yannick Carrasco - Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Topspiele in der UEFA Nations League am Dienstag! Spanien spielt gegen Kroatien, Island darf gegen Belgien ran und Bosnien-Herzegowina empfängt Österreich. Hier finden Sie alle Ergebnisse!

Nations League im Live-Ticker: Weltmeister gegen Vize-Weltmeister - Hammer-Duell auch in Reykjavik

Spanien gegen Kroatien - da gehen doch einem Fußball-Liebhaber die Herzen auf. Das Match des Weltmeisters von 2010 und des Vize-Weltmeisters von 2018 ist ein Duell zweier Star-Ensemble. Im spanischen Elche treffen die beiden erfolgshungrigen Nationen aufeinander.

Das Duell Island gegen Belgien wäre vor zehn Jahren noch ein Match zum Gähnen gewesen. Mittlerweile sind die Isländer bei EM und WM dabei gewesen und den Belgiern wäre mit ihrer Goldenen Generation beinahe der große Coup gelungen. Doch mehr als der dritte Platz war leider nicht drin. Das Spiel findet in der isländischen Hauptstadt Reykjavik statt.

Für die Österreicher ist das Spiel gegen Bosnien eine Bewährungsprobe. Das Team von Trainer Franco Foda hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als es Deutschland in der Vorbereitung auf die WM besiegte. Gespickt mit zahlreichen Bundesliga-Profis sind die Aussichten auch gegen Bosnien nicht die schlechtesten.

In Liga C gibt es sogar ein Duell zwischen einem zweimaligen Vize-Weltmeister und einem Europameister. Ungarn und Griechenland begegnen sich in Budapest.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Spanien gegen Kroatien im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie dort den Spielplan der Nations League 2018/2019 sowie alle Infos zum Modus und den Regeln des neuen UEFA-Wettbewerbs.

