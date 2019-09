Nations-League-Reform: Rettet die UEFA Deutschland vor peinlichem Abstieg?

Nations League: Offenbar bleibt das DFB-Team in der A-Liga.

Die UEFA will die Nations League nach der ersten Saison schon wieder reformieren. Damit rettet der Verband wohl auch das DFB-Team vor einem peinlichen Fehltritt.

Ljubljana - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der Nations League trotz des sportlichen Abstiegs sehr wahrscheinlich erstklassig. Wie der Sport-Informations-Dienst (SID) erfuhr, wird die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am Dienstag im slowenischen Ljubljana aller Voraussicht nach eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Teams beschließen.

Nations League: DFB mit Glück weiter in A-Liga

Dann hätte jede Mannschaft sechs statt vier Spiele - und dadurch natürlich höhere Einnahmen. Nutznießer wäre ausgerechnet die deutsche Nationalmannschaft von Trainer Joachim Löw: Denn trotz des Abstiegs in der Premierensaison der Nations League 2018 wäre die DFB-Elf bei der nächsten Runde im Herbst 2020 wieder bei den besten Teams dabei.

Nations League: Diese Mannschaften sind in der A-Liga dabei

Neben Deutschland blieben auch Island, Polen und Kroatien in der A-Liga. Neben Turnier-Sieger Portugal, Niederlande, Schweiz, England, Frankreich, Belgien, Italien und Spanien würden dann noch die Aufsteiger aus der B-Liga - Ukraine, Schweden, Bosnien-Herzegowina und Dänemark - ganz oben mitspielen.

Für Bundestrainer Joachim Löw wäre der Klassenerhalt am grünen Tisch ein sportlicher Gewinn: In der B-Liga hätten schwächere Teams wie Österreich, Norwegen oder Finnland warten können. Löw hatte den Abstieg aus der Gruppe mit Frankreich (0:0/1:2) und den Niederlanden (0:3/2:2) als "bitter" bezeichnet, aber betont: "Das ist kein Weltuntergang."

Nations League von September bis November 2020

Ausgelost wird die zweite Auflage der Nations League im März in Amsterdam, ausgespielt von September bis November 2020. Bei 16 Mannschaften in der A-Liga hätte jeder der Erstligisten sechs Pflichtspiele, für Tests bliebe dann kein Platz mehr. Im Frühjahr 2021 startet schon die Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar.

