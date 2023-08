Bayern-Bosse schon in London: Gelingt heute der Kane-Durchbruch?

Von: Florian Schimak

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Am Montag kommt‘s nun endlich zum großen Showdown in London. Was kommt dabei heraus?

München – Am vergangenen Freitag wurde das große Treffen kurzfristig abgesagt. Nun aber waren die Bosse des FC Bayern auf dem Weg nach London.

Am Montagmorgen, 10.52 Uhr in Oberpfaffenhofen: Auf dem Sonderflughafen hebt die Privat-Maschine Cessna 560XL Citation XLS+ der VIP-Gesellschaft Aerowest ab. Ziel ist London. An Bord: Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (55) und Marco Neppe (37), der Technische Direktor des Rekordmeisters. Verrückt: Auf Flightradar24 war die Reise der weltweit meistverfolgte Flug des Tages. Kehren die Bayern-Bosse am Abend mit Harry Kane im Gepäck zurück nach München?

Tottenham-Chairman Daniel Levy ließ das Meeting zuletzt kurzfristig platzen! Alles erlaubt im Mega-Poker um den Mittelstürmer. Dreesen und Neppe ließen sich davon auch nicht verunsichern, blieben weiterhin optimistisch. Weil sie wissen, dass der Transfer bald fix sein wird?

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Showdown im Kane-Poker: Gelingt den Bayern-Bossen heute der Durchbruch?

Alle Seiten drängen inzwischen auf eine baldige Einigung. Kane steht beim FC Bayern im Wort, will nur nach München. Levy bekam die Ansage von Spurs-Besitzer Joe Lewis, dass der Kapitän verkauft wird, wenn dieser seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Auch für Tottenham wäre zeitige Klarheit von Vorteil, wenn sie noch einen Kane-Ersatz verpflichten wollen.

Dass der Transfer von Kane zum FC Bayern an diesem Tag in Gänze finalisiert oder gar offiziell verkündet wird, ist nicht zu erwarten. Das Transferfenster ist noch einen Monat geöffnet. Fakt aber ist: Dreesen und Neppe werden das dritte Angebot für Kane vorlegen, im Gespräch ist eine Ablöse von 90 Millionen Euro. Die Spurs fordern angeblich 100 Millionen – allerdings in Pfund.

Harry Kane könnte in diesem Sommer von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern wechseln. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FC Bayern in Verhandlungen mit Tottenham-Boss Levy: 90 Millionen für Harry Kane?

Es herrscht also noch Verhandlungsbedarf. Gute Nachrichten gibt‘s derweil aus Paris, wo sich PSG offenbar Ousmane Dembélé vom FC Barcelona geschnappt hat, was bedeuten könnte, dass Kane an der Seine keine Priorität mehr genießt.

Der Poker um den 30-jährigen Mittelstürmer dauert inzwischen schon mehr als einen Monat. Die ersten zwei Angebote der Bayern (einmal 70 Millionen und einmal 80 Millionen) soll Levy ohne Angabe von Gründen abgelehnt haben. Uli Hoeneß hatte den Spurs-Boss im Trainingslager am Tegernsee als „ausgebufften super Profi“ beschrieben, weil dieser bislang keine Summe für Kane nannte.

Harry Kane zum FC Bayern? Dreesen und Neppe treffen sich mit Levy

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer beschreibt Levy im tz-Interview als einen „Profi“, vor dem „alle einen höchsten Respekt“ habe. Die Münchner wissen, dass sie es sich mit Levy nicht verscherzen dürfen, auch wenn die Verhandlungsposition aufgrund der Kane-Zusage und der Lewis-Ansage vielversprechend ist.

Es bleibt also spannend! Daher schaut man am Montag nach England, was Dreesen und Neppe dort erreichen können: All eyes on London … (smk/bon/pk)