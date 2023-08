„Vorsicht, schlafende Katze“: Witziges Schild in Baden-Württemberg amüsiert das Netz

Von: Dominik Grill

Eine Katze und ihr persönliches Warnschild bringt die User im Netz zum Schmunzeln © Screenshot Instagram/notesofgermany

Wie es ihrer Majestät gebührt: Im Schutz eines eigens gebastelten Warnschildes ruht sich eine Katze am Wegrand aus - und sorgt für Schmunzler im Netz.

Freiburg – Dass Katzen am liebsten einen Lebensstil führen, der ihrer Herkunft entspricht, ist nichts Neues. Auch wenn sie nicht mehr die Könige der Tierwelt sind, scheinen sie heute zumindest über viele deutsche Haushalte zu herrschen. Auf Instagram machte ein Bild aus Freiburg im Breisgau die Runde, das dem Anspruch der pelzigen Vierbeiner gerecht werden dürfte.

Selig schlafend ist darauf eine Katze unter einem selbstgebastelten Warnschild zu sehen, das sie als eben solche ausweist: „Vorsicht schlafende Katze“ heißt es da. Während die eigene Duftmarke die pelzigen Artgenossen abschrecken soll, steckte offenbar ein Katzenliebhaber das Revier sichtbar für alle menschlichen Zeitgenossen ab. Mit seinem kreativen Hinweisschild inklusive eines Portraits einer Katze schaffte es der unbekannte Wohltäter auf die Seite notesofgermany, die immer wieder derartige Netzfunde zum Schmunzeln postet.

Huhn oder Ei? Katze oder Schild!

Seit Generationen treibt die Menschheit die Frage um, ob nun das Huhn zuerst da war, oder das Ei. Ähnlich verhält es sich in diesem Fall, lediglich mit einem kleinen Rollentausch. Ob der schmale Flecken Land nun die übliche Residenz dieser Katze ist und sich jemand bereit erklärte, sie als solche auszuweisen - oder ob sich die Katze aufgrund der Beschilderung dazu entschied, sich dort niederzulassen, ist unklar. Zumindest deutet der Kommentar eines Users darauf hin, dass die Katze nicht zum ersten Mal dort schlummert: „Überfährt ja eh keiner, die schläft ja immer.“

So oder so bringt das Foto die Leute zum Schmunzeln - und wenn wegen des Schildes die Katze in Ruhe und Sicherheit ihren Schönheitsschlaf genießen kann - umso besser. Es ist auch nicht das erste selbstgebastelte Schild im Ländle, das der Sicherheit der pelzigen Vierbeiner dient. Ein offenbar noch junger Katzenfreund appelliert in Mühlheim an der Donau an die Autofahrer, sie sollen „lasam Faren“, denn: „Forsich Kaze.“