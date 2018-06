Netzschau nach dem Schweden-Drama: Robbie ist frisch verliebt

Kassel. Alter Schwede, war das knapp. Vom versagenden Weltmeister zurück zum Titelfavoriten – und das alles in der 95. Minute. Der späte Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden hat im Netz für ordentlich Wirbel gesorgt. Im Mittelpunkt steht natürlich Siegtorschütze Toni Kroos. Aber auch ein Engländer hat sich zu Wort gemeldet und ein Möbelhaus wird aufs Korn genommen. Unsere Netzschau:

Liebe für Kroos

Ein paar Minuten nach dem Abpfiff sorgte ein Weltstar für Aufsehen: Robbie Williams, mittlerweile seit acht Jahren mit Ayda Field verheiratet, Vater einer Tochter und eines Sohnes, hat sich in unser Freistoß-Wunder Toni Kroos verguckt. Zumindest äußerte er das auf Twitter. „I love you Toni Kroos“, schrieb er da an den deutschen Mittelfeldspieler gerichtet. Kroos ist selbst verheiratet und Vater von zwei Kindern. Vielleicht hat sich der Sänger aber auch einfach nur in die Schusstechnik verliebt. Verständlich.

Häme für Kroos

Er liebt den Toni sicherlich auch. Aber auf eine andere Art. Bruder Felix Kroos, selbst Fußballer in Diensten von Zweitligist Union Berlin, twitterte nach Schlusspfiff: „Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet.“ Er versah die Nachricht an den großen Bruder mit einem Flammen- und einem Kuss-Smiley. Was er meinte? Natürlich den Freistoß in der Nachspielzeit, aber auch den Ballverlust vor dem 0:1. Toni wird den Spaß verstanden haben.

Liebe für Deutschland

In Deutschland war sich der gemeine Fan ja zuletzt nicht mehr so sicher, ob das Nationalteam die Wende schaffen wird. Ein Amerikaner hielt dagegen. Schon vor dem Anpfiff twitterte David Hasselhoff ein Bild von sich im Deutschland-Trikot. Dazu schrieb er: „Alles klar, Deutschland wird gewinnen, verlasst euch darauf. The Hoff hat gesprochen.“ Recht hat er. Was würden wir nur ohne den ehemaligen Strand-Bademeister machen? Die Mauer hat er eingerissen, unsere WM gerettet. Danke!

Eine Landsfrau Hasselhoffs schickte per Twitter auch noch eine Nachricht an unseren Kroos. Alex Morgan, US-amerikanische Fußballspielerin, konnte es nicht glauben. „Niemals“, twitterte sie und fügte dreimal das Wort „Clutch“ an, veränderte es anschließend immer weiter, bis am Ende Kroos daraus wurde. Der Begriff „clutch“ kommt aus dem US-Sport und meint, dass ein Spieler unter Druck am Ende eines Spiels überragende Leistungen abrufen kann. Kann er.

Häme für Schweden

Schweden wird in Deutschland vor allem mit einem Möbelhaus in Verbindung gebracht. Und klar, dieses bekam im Netz ordentlich Häme ab. „Jetzt wissen die Schweden, wie es sich anfühlt, wenn man den Schrank schon fast aufgebaut hat – und dann doch eine Schraube fehlt.“ Dieser Satz kursierte durchs Internet und bedarf wohl keiner Erklärung. Ein anderes Bild zeigt einen kleinen Jungen im Bällebad mit Kroos-Trikot. Ein Mitarbeiter des Möbelhauses sagt ihm, dass sie jetzt schließen. Der Junge will nur noch fünf Minuten bleiben. Da war doch was mit der Nachspielzeit.

Legende aus England

Zum Schluss noch einmal ein Blick nach England. Von dort twitterte Gary Lineker. Und er veränderte seinen legendären Am-Ende-gewinnen-immer-die-Deutschen-Satz so: „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball hinterher und die Deutschen bekommen einen Platzverweis. Also rennen 21 Männer 13 Minuten dem Ball hinterher und am Ende gewinnen irgendwie die verdammten Deutschen.“ Wir haben nichts dagegen.

Rubriklistenbild: © Oli Hilbring/Twitter