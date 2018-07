Von Putin, Wembley und Neymar: Netzschau nach den Viertelfinals

Kassel. Vier Spiele stehen aus, dann ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auch schon wieder Geschichte. Je wichtiger die Partien werden, desto mehr ist auch im Internet los. Unsere Netzschau.

Arbeit in Sibirien

+ Harte Konsequenzen? Wladimir Putin am Telefon. © Twitter/@Grantscheam

Zugegeben: Das ist jetzt schwarzer Humor. Aber bei Twitter postete @Grantscheam ein Bild des russischen Präsidenten Waldimir Putin am Telefon und schrieb dazu: „Schickt den beiden, welche die Elfmeter verschossen haben, ihre Übersiedlungskartons nach Sibirien.“ Konkret würde das Fedor Smolov und Mario Fernandes betreffen. Arbeitslager im Norden Russlands also? Vielleicht drückt Putin ja doch noch mal ein Auge zu.

Stress im Kreml

+ Ärger für die Fifa? Russland hatte doch bis zum Halbfinale bezahlt. © Twitter/@sinnsturm

Vielleicht bekommen aber nicht die Spieler den Zorn des Präsidenten ab, sondern der Weltverband Fifa. Zumindest, wenn man der Karikatur des Künstlers @sinnsturmbei Twitter glaubt. Denn schließlich hat der Gastgeber Russland doch bis zum Halbfinale bezahlt. Kann ja nicht sein. Da sollte die Fifa schon seiner Tradition treu bleiben. Wer bezahlt, der kommt weiter.

Essen in Wembley

+ Wer gewinnt? David Beckham gegen Zlatan Ibrahimovic. © Instagram/David Beckham

Damit ein Sprung zum ersten Viertelfinale vom Samstag. England gegen Schweden, David Beckham gegen Zlatan Ibrahimovic. Die ehemaligen Vereinskameraden von Paris St. Germain tüteten vor der Partie eine Wette ein. Sollte Schweden gewinnen, muss Beckham Ibrahimovic einen Wunsch bei Ikea erfüllen. Klingt schon ein bisschen nach werbewirksamer Zusammenarbeit. Sollte England gewinnen, lädt Ibrahimovic Beckham zum Essen ein. So der erste Vorschlag. Doch Beckham hat eine bessere Idee. Bei Sieg England muss Ibrahimovic im England-Trikot ins Stadion in Wembley. Dazu gibt’s Fish and Chips in der Halbzeitpause. Das Ergebnis ist bekannt. Der König aus Schweden hat verloren. Vielleicht reicht die Zeit ja noch für einen Tee bei der Queen.

Tabletten in Brasilien

+ Endlich schmerzfrei? Tabletten für Brasiliens Neymar. © Twitter/@chmeintz

Netzschau ohne Neymar? Nicht mehr erlaubt. Und weil am Freitagabend der letzt Auftritt des Brasilianers bei dieser WM zu sehen war, haben wir noch einmal ein Bild (oben) für den schmerzerprobten Zauberer. Beim nächsten Foul einfach mal eine „Neymarspirin“ nehmen.

