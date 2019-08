Netzschau zur Fußball-Bundesliga: Erotische Trainer, Liga ohne Absteiger

Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür – und womit beginnt sie? Klar, mit der Wahl des erotischsten Trainers der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse.

Zumindest hat das Erotikportal „Joyclub“ eine solche Wahl den rund drei Millionen Mitgliedern angeboten, 10.000 haben teilgenommen – das Ergebnis veröffentlichte unter anderem auch RB Leipzig auf Twitter. Denn der neue RB-Coach Julian Nagelsmann landete auf Platz zwei – nur knapp hinter Bayern-Trainer Niko Kovac.

Nagelsmann ist mit seiner Platzierung ganz zufrieden, sieht aber noch Steigerungspotenzial. Könnte auch ein Interview nach einem Bundesliga-Spiel sein. Ist es aber dieses Mal nicht. Der 32-Jährige sagte: „Ich muss Niko mal fragen, was er anders macht. Platz zwei ist ganz okay. Ich kämpfe aber noch um den ersten Platz. Vielleicht brauche ich ein wenig Reife, das soll ja auch sexy sein. Noch zehn Jahre, dann gewinne ich die Wahl.“ Mal eine andere #10YearsChallenge.

Joyclub fragte auch bei den Fans nach: Wer geht fremd? 75 Prozent der RB-Anhänger sagten: „Ja, das mache ich.“ Gut, wie viele teilgenommen haben, wurde nicht gesagt. Und zum Glück geht es um Fans und nicht um Mitglieder. Denn davon hat RB nur 17 stimmberechtigte. Das hätte zuhause wohl ganz schön Ärger gegeben.

Glaubt man @fakeNEWSaktuell – gut, der Name sagt schon, dass dieser Autor nicht unbedingt glaubhaft ist – dann gibt es ab der kommenden Saison spezielle Fanblöcke für E-Zigaretten-Raucher. Der Twitter-Beitrag ist mit einem Beweisbild versehen. Ziemlich glaubwürdig. Die ersten Fan-Initiativen haben sich schon gegründet. Ihr Leitspruch: E-Zigaretten sind kein Verbrechen!

Und damit zum wichtigsten Tagesordnungspunkt kurz vor dem Saisonbeginn: Tippspiele. Wer steigt ab? Wo wird der erste Trainer entlassen? Wer kann uns helfen? Zum Glück gibt es den Twitterer @JaGoebel, der im echten Leben Jan Göbel heißt. Er hat für uns die Team-Prognosen aus den aktuellen Kicker-Heften verfolgt und analysiert und kommt zu dem Schluss: „Wenn alles optimal läuft, steigt dieses Jahr keiner aus der Bundesliga ab.“ Zumindest laut dem Kicker.

So ist das eben: In der Vorbereitung läuft bei den meisten Teams alles nach Plan. Viele spielen sich in den Blickpunkt. Dann kommt der Pokal. Und wem das nicht reicht: Am Freitag geht’s wieder los. Dann ist plötzlich alles ganz anders.