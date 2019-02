Verdächtiger Post: Liebt Islands WM-Schönling Rurik Gislason dieses Model?

Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Fußball-Star Rurik Gislason soll mit einem brasilianischen Model zusammen sein - sein Instagram-Profil heizt die Gerüchteküche an:

Sandhausen – Rurik Gislason war der Frauenschwarm der Fußball-WM 2018! Über sein Liebesleben hat sich der Isländer, der über Nacht zum Instagram-Star geworden ist, bislang aber stets bedeckt gehalten.

Nun mehren sich die Hinweise, dass der Offensivspieler von Zweitligist SV Sandhausen in festen Händen ist - das berichtet HEIDELBERG24*. Bereits den Jahreswechsel hat Gislason gemeinsam mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani verbracht - wie ein Helikopterflug über der Copacabana in Rio de Janeiro zeigt. Es folgte eine Reise in die Schweizer Alpen.

+ Rurik Gislason mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani. © Screenshot Instagram/rurikgislason Am Freitag (1. Februar) postet der 30-Jährige in seiner Instagram-Story ein gemeinsames Foto mit der Aufschrift „Miss U“.

Auch Soliani sah das Foto von Gislason und antwortete in ihrer Story mit einem "Zeit zu mir zu kommen" und einigen Liebes-Smileys.

Die Brasilianerin hat auf ihrem Account fast 22.000 Follower, die ständig Fotos wie diese hier sehen können:

nwo