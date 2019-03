Neuer Stil soll Fans mitreißen: DFB-Elf startet gegen Serbien ins Jahr

Er hat zunächst neben dem Platz die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Leroy Sané kam in 25 000-Euro-teuren Klamotten in Wolfsburg an. Heute gegen Serbien und am Sonntag in den Niederlanden muss er dann allerdings auf dem Platz zeigen, was er drauf hat.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Länderspiel 2019. Wer und was vor der Premiere gegen Serbien im Blickpunkt steht.

In Wolfsburg trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw ab 20.45 Uhr (live bei RTL, Live-Ticker auf HNA.de) auf Serbien. Diese Themen stehen im Blickpunkt:

Die Frage, wer gegen Serbien ins Tor darf: Ist immer noch nicht geklärt. Auch bei der Pressekonferenz ließ sich Bundestrainer Joachim Löw nicht in die Karten schauen. Manuel Neuer ist zwar nominell die Nummer eins, aber es könnte heute auch Marc-André ter Stegen spielen. Was Joachim Löw immer wieder betonte: Die erste Zusammenkunft des Kaders ist komplett auf den Start in der EM-Qualifikation am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande ausgerichtet (20.45 Uhr/RTL, Ticker auf HNA.de). Große Experimente im Tor werden also nicht unbedingt zu erwarten sein.

Die Hoffnung, dass Leroy Sané auch auf dem Platz Gas gibt: Lammfell-Lederjacke im Graffiti-Look, dazu der passende Rucksack und besondere Sneaker – der Mittelfeldspieler von Manchester City polarisierte bei der Ankunft in Wolfsburg mit einem 25.000-Euro-teuren Outfit. Also dort, wo man für das Geld locker einen neuen Golf bestellen kann. Während nicht wenige das Auftreten als Rückfall in arrogante Zeiten der Nationalmannschaft werteten, reagierte Löw gelassen. „Es ist mir völlig egal, wie die Spieler kommen.“ Auch Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff nannte es „Privatsache“. Der Bild-Zeitung sagte er: „Wir setzen auf Eigenverantwortung. Da muss jeder Spieler selber wissen, was er macht.“ Sané, der nicht nur ein großer Liebling der jüngeren Fans ist, kommt auf dem Platz eine zentrale Rolle zu. Löw bezeichnet ihn als „extrem wichtigen Faktor, der außergewöhnliche Fähigkeiten mitbringt.“

Das Vorhaben, mit einem neuen Spielstil die Fans zurückzugewinnen: Als Vorbild sollen Auftritte während des Confed-Cups 2017 dienen. Mehr Dynamik, mehr Tempo fordert Löw von seinen Kickern. Ballbesitzfußball sei nicht tot, allerdings dürfe er nicht mehr in dieser Behäbigkeit zelebriert werden, wie das bei der WM in Russland der Fall war. Tempomacher wie Sané, Timo Werner oder auch der heute noch erkältet fehlende Serge Gnabry stehen in der Pflicht, mit schnellen Ballpassagen und Verlagerungen zum Erfolg zu kommen. Nicht zuletzt sollen auch gewonnene Eins-gegen-eins-Situationen dazu führen, dass das Publikum wieder mehr vom Fußball der Nationalmannschaft mitgerissen wird. Die drei Neulinge Lukas Klostermann, Niklas Stark und Maximilian Eggestein werden ihre ersten Länderspieminuten wohl erstmal von der Bank aus verfolgen.

+ Drei Serben bei Eintracht Frankfurt: (von links) Filip Kostic, Mijat Gacinovic und Luka Jovic. © Arne Dedert/dpa

Die Tatsache, dass Serbien eine richtig gute Mannschaft hat: Mijat Gacinovic und Luka Jovic aus Frankfurt, dazu Milos Veljkovic aus Bremen – die Bundesliga ist heute auch auf Seiten der Gäste massiv vertreten. Bislang allerdings hat Trainer Mladen Krstajic, der 2004 Deutscher Meister mit Werder wurde, nicht viel von Torjäger Jovic gehalten und sich eher für Aleksandar Mitrovic entschieden. Der wäre vor einem Jahr beinahe beim Hamburger SV gelandet und spielt aktuell beim englischen Abstiegskandidaten FC Fulham. Fehlen werden heute Kapitän Aleksandar Kolarov vom AS Rom und Mittelfeldorganisator Nemanja Matic von Manchester United. Außerdem wurde gestern Abend bekannt, dass der Frankfurter Filip Kostic wegen einer Oberschenkel-Verletzung ausfällt.

