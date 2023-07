Eintracht Frankfurt bedient sich erneut beim FC Bayern

Von: Alexander Kaindl

Eintracht Frankfurt ist weiter auf dem Transfermarkt aktiv. Die SGE hat sich die Dienste eines alten Bayern-Weggefährten von Dino Toppmöller gesichert.

Frankfurt – Es wird ernst für Eintracht Frankfurt! Am Mittwoch, 12. Juli, steht der offizielle Trainingsstart bei der SGE an. Gut möglich, dass Neu-Trainer Dino Toppmöller dann direkt auch noch ein ganz frisches Gesicht im Trainerteam begrüßen wird: Stefan Buck.

Stefan Buck Geboren: 3. September 1980 (Alter 42 Jahre), Bad Saulgau Stationen als Spieler (u. a.): Karlsruher SC, TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching, FC Bayern München II Stationen als Trainer: FC Bayern München (Jugend), FC Bayern München II

Eintracht Frankfurt bedient sich wohl erneut beim FC Bayern

Der bisherige Assistent der zweiten Mannschaft des FC Bayern München wechselt an den Main. Dort wird er Co-Trainer von Toppmöller, zuletzt ebenfalls noch beim FCB angestellt, werden. Die Eintracht bedient sich also einmal mehr beim Deutschen Meister! Die Bayern bestätigten den Transfer am Mittwochvormittag, die Bild hatte zuerst über den anstehenden Wechsel berichtet.

Buck war seit 2015 im Bayern-Nachwuchs tätig, die meiste Zeit fungierte er als Co-Trainer. Seit April 2021 assistierte er schließlich bei den Amateuren, zuletzt war dort Holger Seitz sein Boss. Und jetzt wird es Toppmöller. Die beiden kennen sich natürlich aus der gemeinsamen Zeit in München, der neue SGE-Coach war von Juli 2021 bis März 2023 Assistent von Julian Nagelsmann. Der musste kurz vor Beginn der heißen Saisonphase aber bekanntlich gehen – es folgten turbulente Monate an der Säbener Straße.

Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Dino Toppmöller wird künftig von Stefan Buck unterstützt – der Ex-Profi arbeitete zuletzt beim FC Bayern München II. © Jan Huebner / Ulrich Wagner / Imago

Stefan Buck: Bundesliga-Erfahrung mit dem Karlsruher SC

Als Spieler war Buck hauptsächlich in der 2. Bundesliga unterwegs. Pikant: Die meisten Partien absolvierte er dort ausgerechnet für die Lokalrivalen der Bayern: 53 für den TSV 1860 und 54 für die SpVgg Unterhaching. Hinzu kommen 25 weitere Zweitliga-Einsätze für den FC Augsburg und den Karlsruher SC. Mit dem KSC war Buck auch in der Bundesliga unterwegs – hier stehen 19 Spiele für den einstigen Verteidiger zu Buche.

Seine aktive Karriere ließ der gebürtige Bad Saulgauer schließlich beim FC Bayern II in der Regionalliga Bayern ausklingen, wo er zwischen 2012 und 2015 nochmal 79 Spiele absolvierte. Unmittelbar nach seiner letzten Saison stieg er im Bayern-Nachwuchs als Co-Trainer ein – acht Jahre später ruft nun wieder das deutsche Fußball-Oberhaus. Über eine mögliche Ablösesumme, die die Frankfurter nach München überweisen müssten, war zunächst nichts bekannt.

Frankfurter Trainerteam mit Buck nun komplett?

Mit Buck dürfte das Frankfurter Trainerteam jetzt komplett sein. Mit Nélson Morgado und Erwin Bradasch sind zwei weitere ehemalige Weggefährten von Toppmöller im Stab. Beide arbeiteten in Belgien (Virton) und Luxemburg (Düdelingen) schon mit dem jetzigen Eintracht-Coach zusammen. In Sachen Spielertransfers dürfte sich dagegen noch einiges tun. Die Zukunft von Topstürmer Randal Kolo Muani ist nämlich weiterhin ungewiss. (akl)