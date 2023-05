Lewandowski lockt Kimmich zum FC Barcelona: „Umfeld hier ist anders als bei Bayern“

Mittelfeldstratege heiß begehrt

Robert Lewandowski versucht Bayern-Leistungsträger Joshua Kimmich von einem Wechsel zum FC Barcelona zu überzeugen.

Barcelona/München - Der FC Bayern München steckt in einer tiefen Krise. Erstmals seit 2012 könnte der deutsche Rekordmeister eine Saison ohne Titel beenden. Nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League patzte der FCB am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig und musste Konkurrent Borussia Dortmund vorbeiziehen lassen. Der BVB hat die Meisterschaft am letzten Spieltag in der eigenen Hand.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 Verein: FC Bayern München Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern München vor titelloser Saison

Joshua Kimmich, Führungsspieler und Leistungsträger beim FC Bayern München, zeigte sich nach der Leipzig-Pleite extrem enttäuscht. „Die Wut, bei mir persönlich, ist auch riesig, weil man jeden Titel gewinnen will. Deswegen tritt man an, deswegen spielt man beim FC Bayern. Natürlich ist der Druck da, jedes Spiel gewinnen zu müssen. Aber deswegen sind wir auch hier, weil wir alle gewinnen wollen. Das ist generell ein Thema, dass wir noch mehr auf den Platz bringen müssen“, sagte der Mittelfeldspieler in der Mixed-Zone.

Der 28-Jährige wird unter den Münchner Fans und einigen Ex-Spielern oft kritisch gesehen. Viele ausländische Top-Klubs wären dagegen froh, einen Spieler mit solcher Qualität im Kader zu haben. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Real Madrid, Manchester City und der FC Barcelona Interesse an Kimmich haben sollen.

Ein Abgang nach der laufenden Saison gilt aber aus ausgeschlossen. Doch sieht es im Sommer 2024 anders aus? Kimmichs Vertrag endet 2025 und ohne Verlängerung könnte der FC Bayern ihn im kommenden Jahr verkaufen, um keinen ablösefreien Abgang ein Jahr später zu riskieren.

FC Bayern München: Lewandowski will Kimmich nach Barcelona holen

Robert Lewandowski, ehemaliger Teamkollege beim FC Bayern München, würde sich freuen, wenn Kimmich sich dem FC Barcelona anschließen würde. „Ich würde Joshua Kimmich sagen, dass es sich lohnt, nach Barcelona zu kommen. Das Umfeld hier ist anders als bei Bayern. Es sind zwei große Vereine, aber alles ist anders. Natürlich das tägliche Leben, die Sprache, die Erfahrung, die Herausforderungen... alles“, sagte der Pole im Gespräch mit dem polnischen Reporter Tomasz Wlodarczyk.

Beim FC Barcelona könnte er langfristig Vereinslegende Sergio Busquets ersetzen, der den Verein am Saisonende verlassen wird. Die Katalanen werden sicherlich nicht locker lassen und versuchen, Joshua Kimmich im Sommer 2024 von einem Transfer nach Spanien zu überzeugen - sehr zur Freude von Lewandowski. (smr)

