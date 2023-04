Paukenschlag beim VfL Bochum: Neuzugang von Borussia Dortmund fix

Von: Sascha Mehr

Bundesligist VfL Bochum hat einen Neuzugang präsentiert. Von Borussia Dortmund wechselt ein ehemaliger U21-Nationalspieler an die Castroper.

Update vom Donnerstag, 20. April, 20:01 Uhr: Der VfL Bochum hat einen Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Von Borussia Dortmund zieht es Felix Passlack ablösefrei an die Castroper.

„Wir freuen uns, dass wir mit Felix Passlack ein Kind des Ruhrgebietes verpflichten konnten. Felix hat in jungen Jahren bereits in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt sowie Erfahrungen im Ausland sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er unsere Flexibilität und Qualität auf der Außenbahn mit seinen Fähigkeiten weiter steigern wird“, sagte Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL Bochum.

Felix Passlack (r.) wechselt zum VfL Bochum. © IMAGO/Revierfoto

„Ich freue mich, dass es mit dem VfL geklappt hat. Die Verantwortlichen in Bochum haben sich sehr um mich bemüht, mir die sportliche Perspektive aufgezeigt. Deshalb habe ich mich auch schon frühzeitig für den VfL entschieden. Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war – möglichst in der Bundesliga“, so Passlack selbst zu seinem Wechsel.

Update vom Sonntag, 9. April, 20:00 Uhr: Bochums Riemann war beleidigt worden und wollte sich das nicht gefallen lassen. Der 34-Jährige stand Kopf-an-Kopf mit einem Fan, ehe er weggezogen wurde. „Ich bin nachher dazugekommen. Ich wollte die Jungs ein bisschen zurückholen, weil so was gehört sich einfach nicht, weil wir alles noch in der eigenen Hand haben. Es bringt jetzt nichts, ausfallend zu werden oder sich zu beleidigen“, sagte Bochums Stürmer Philipp Hofmann zur Szene.

Manuel Riemann vom VfL Bochum. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

„Ich habe alles Mögliche gehört: Dass er beleidigt wurde, auch, dass er körperlich angegangen wurde. Ich kann es nicht exakt bewerten, weil ich die Situation nicht gesehen habe und auch mit keinem Beteiligten gesprochen habe. Fakt ist aber auch: Wenn es körperlich wird, dann geht’s gar nicht“, so die Aussage von VfL-Trainer Thomas Letsch.

Erstmeldung: Bochum - Der 27. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und es kommt zu einem echten Kracher-Duell im Abstiegskampf. Der VfL Bochum empfängt den VfB Stuttgart und beide Mannschaften stehen unter Druck. Die Gastgeber können mit einem Sieg den Abstand auf die gefährdete Zone ausbauen, die Gäste müssen dreifach punkten, um den Anschluss an das rettende Ufer wieder herzustellen.

„Wir haben das Stuttgarter Pokalspiel natürlich genutzt, um erste Erkenntnisse zur Speilweise des neuen Trainers zu bekommen. Da fließen natürlich auch die Dinge aus seiner Hoffenheimer Zeit ein. Dennoch sind einige Fragezeichen da, das ist klar“, sagte Bochum-Trainer Thoma Letsch auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Wer gewinnt das Kellerduell?

„Es ist ein Spiel gegen einen Konkurrenten. Stuttgart steht hinter uns, das haben wir uns in den letzten Wochen erarbeitet. Trotzdem hat der VfB viel Qualität im Kader, wir gehen mit Respekt in das Duell“, so Letsch weiter, der mit seiner Mannschaft einen „Big Point“ landen kann: „Jeder kennt die Tabelle. Das ist am Sonntag eine Riesenchance für uns. Wenn wir 100 Prozent abliefern, dann ist es für jeden Gegner schwer. Aber wir dürfen kein bisschen nachlassen, sonst ist es für uns ganz schwer, zu punkten.“

„Wir gehen selbstbewusst rein. Wir haben viele Heimspiele gewonnen. Die Balance ist wieder sehr wichtig. Dem VfB dürfen wir keine Räume bieten, nicht ins offene Messer laufen. Die Atmosphäre hier ist toll, die wollen wir erneut entfachen“, gibt sich Letsch selbstbewusst im Keller-Duell gegen die Schwaben.

In der Bundesliga kommt es zum Duell VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Der VFB Stuttgart konnte unter der Woche das Viertelfinale l DFB-Pokal beim 1. FC Nürnbergh gewinnen und steht im Halbfianle gewinnen. Durch den Erfolg konnten die Schwaben Selbstvertrauen tanken vor den nächsten Aufgaben in der Bundesliga. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg und wollen dieses Erfolgserlebnis mit in die kommende Aufgabe nehmen“, sagt Sebastian Hoeneß, neuer Trainer der Stuttgarter.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart steigt am Sonntag, 9. April 2023, um 17.30 Uhr in Bochum. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 9. April 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store