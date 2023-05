FC Bayern winkt sattes Transfer-Plus für Gravenberch: England-Riese offenbar interessiert

Von: Alexander Kaindl

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern München nach nur einer Saison schon wieder? Offenbar ist ein Millionen-Interesse aus Liverpool ein Thema.

München – Er gilt zweifelsohne als großes Talent im zentralen Mittelfeld. Das Problem beim FC Bayern München ist aber: Talent alleine reicht nicht. Und deshalb sitzt Ryan Gravenberch seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam an die Isar meistens auf der Bank.

Ryan Jiro Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 (Alter 20 Jahre), Amsterdam, Niederlande Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2027 Marktwert: 30 Millionen Euro

Ryan Gravenberch nach nur einem Jahr vor Abschied vom FC Bayern München?

Der Niederländer machte zuletzt bereits deutlich, dass er mit seiner aktuellen Rolle beim deutschen Rekordmeister nicht zufrieden ist. Gravenberch will in der neuen Saison wieder „Woche für Woche spielen“. Ein Szenario, das beim FC Bayern fast utopisch scheint.

Seine Position wird in der Regel von Joshua Kimmich und Leon Goretzka besetzt. Sollte einer der beiden deutschen Nationalspieler fehlen, hatte zuletzt auch häufig Jamal Musiala den Platz in der Zentrale eingenommen. Mit Konrad Laimer ist ein weiterer erfahrener Mittelfeldspieler bereits im Anflug. Für Gravenberch könnte es deshalb noch komplizierter werden.

Gravenberch wechselte für knapp 20 Millionen Euro von Amsterdam nach München

Was wird also aus dem erst 20-Jährigen? Die Bayern hatten ihn für 18,5 Millionen Euro verpflichtet und anschließend mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Letztlich dürfte das Geld über einen Abschied nach nur einer Saison entscheiden.

Denn Spieler mit der Qualität und dem Alter eines Gravenberch gelten im Spitzenfußball mittlerweile als Aktie. Sie werden bewusst für eine Millionensumme geholt – um diese Millionensumme innerhalb weniger Jahre mit einem Verkauf zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen.

Muss meist auf der Bank Platz nehmen: Bayern-Star Ryan Gravenberch. © IMAGO/Ulrich Wagner

FC Bayern winkt sattes Transfer-Plus für Gravenberch: England-Riese offenbar interessiert

Prominente Beispiele findet man in Dortmund: Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Erling Haaland und in Kürze wohl auch Jude Bellingham haben bereits große Summen in die BVB-Kassen gespült. Ein Modell, das inzwischen auch beim FCB Einzug gehalten hat. Und möglicherweise bei Gravenberch bereits bald zum Tragen kommt?

Nach Informationen des Portals 90min soll es mit dem FC Liverpool nämlich schon einen prominenten Interessenten für den niederländischen Nationalspieler geben. Demnach wäre eine Leihe oder eine feste Verpflichtung denkbar. Letztere könnte den Münchnern ein sattes Transfer-Plus bescheren. „Wie Quellen uns bestätigt haben, könnte der FC Bayern die im vergangenen Sommer bezahlte Ablöse (rund 20 Millionen Euro) bei einem Verkauf nahezu verdoppeln“, heißt es in dem Bericht.

Liverpool an Bayern-Talent Gravenberch interessiert: Klopp oder Tuchel?

Auch „Bayern-Insider“ Christian Falk spekulierte jüngst über das mögliche Liverpool-Interesse an Gravenberch. Jürgen Klopp soll ihn im Team haben wollen. Möglicherweise kann Bayern-Trainer Thomas Tuchel das Mittelfeld-Talent aber doch noch von einem Verbleib in München überzeugen.

Für die Bayern sind es spannende Wochen – obwohl man im DFB-Pokal und der Champions League bereits ausgeschieden ist. In der Bundesliga ist noch alles offen. Auch, weil die Dortmunder gegen Bochum gepatzt haben. Eine Schiedsrichter-Entscheidung sorgte für großen Wirbel. (akl)