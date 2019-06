Neymar ein Vergewaltiger? Brasilianerin bekräftigt Vorwürfe im TV - und nennt angebliche Details

Hat Superstar Neymar von Paris St. Germain eine Frau vergewaltigt? Im brasilianischen TV bekräftigte sie jetzt ihre Vorwürfe gegen den 27-Jährigen.

Update vom 6. Juni 2019: Die Brasilianerin, die Fußballstar Neymar eine Vergewaltigung vorwirft, ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat ihre Vorwürfe gegen den Stürmer bekräftigt. Sie sei Opfer einer "Aggression zusammen mit einer Vergewaltigung" geworden, sagte Najila Trindade Mendes de Souza in einem am Mittwoch ausgestrahlten Exklusivinterview mit dem brasilianischen Sender SBT. Der brasilianische Nationalspieler habe sie bei einem Treffen in Paris geschlagen und zum Sex gezwungen.

Die junge Frau hatte Neymar, der für den französischen Meister Paris Saint-Germain spielt, nach eigenen Angaben über das Online-Netzwerk Instagram kennengelernt. Sie sei dann nach Paris gereist, weil sie Sex mit dem weltberühmten Fußballer haben wollte, sagte sie auf SBT. Neymar habe Flug und Hotel bezahlt.

Bei ihrem ersten Treffen sei Neymar aber "aggressiv" gewesen, "ganz anders als der Typ, den ich in den (Internet-)Nachrichten kennengelernt hatte", sagte Trindade Mendes. Sie habe sich trotzdem entschlossen, nicht wegzugehen. "Wir haben angefangen uns zu streicheln, uns zu küssen, bis dahin war alles gut." Dann habe Neymar angefangen sie zu schlagen. Sie habe ihn gebeten, aufzuhören, er habe sich entschuldigt.

Dann habe sie den Fußballer gefragt, ob er Kondome bei sich habe. Als dieser verneint habe, habe sie ihm gesagt, dass sie nicht miteinander schlafen würden. Er habe sie dann aber umgedreht, sei in sie eingedrungen und habe ihr währenddessen heftig auf den Hintern geschlagen. Alles sei "sehr schnell" passiert.

Auszüge des Interviews wurden nur eine Stunde vor einem Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Katar in Brasília ausgestrahlt. Neymar wurde nach nur 20 Minuten verletzt ausgewechselt.

Der Fußballer hat die Vorwürfe der Frau in einem auf Instagram veröffentlichten Video zurückgewiesen und von einer "Falle" gesprochen, in die er gelockt worden sei. Neymars Vater erklärte, sein Sohn sei das Opfer eines Erpressungsversuchs. Der Nationalspieler war 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Neymar ein Vergewaltiger? Verbands-“Vize“ rät zu drastischer Maßnahme

Update vom 5. Juni 2019: Muss Brasilien bei der Südamerika-Meisterschaft ohne seinen Superstar auskommen? Als erster Vertreter der Führungsspitze des brasilianischen Fußballs hat CBF-Vizepräsident Francisco Novelletto Superstar Neymar wegen des Vergewaltigungsvorwurfs sowie öffentlicher Zurschaustellung intimer Fotos des vermeintlichen Missbrauchs-Opfers nahegelegt, aus freien Stücken auf die in wenigen Tagen beginnende Südamerika-Meisterschaft (14. Juni bis 7. Juli) zu verzichten. "Er hat psychologisch gar nicht die Voraussetzungen, eine Copa America anzugehen, sich einem Heer von Journalisten auszusetzen", sagte der Verbandsfunktionär dem TV-Sender SBT. "Wenn ich wetten müsste, dann würde ich darauf setzen, dass er nicht teilnimmt, dass er um Freistellung bittet", so der CBF-"Vize" weiter.

Rogerio Caboclo, sein Boss im Verband, hatte am Dienstag am Rande des FIFA-Kongresses in Paris noch erklärt: "Es gibt keine Chance, dass er nicht an der Copa America teilnimmt." Doch wenige Stunden später räumte Novelletto daheim ein: "(Nationaltrainer) Tite wird ihn niemals aus dem Kader streichen. Aber wenn der Wunsch von ihm (Neymar) ausgeht, wird die CBF nachgeben." Neymar war am vergangenen Freitag in Sao Paulo von einer jungen Frau angezeigt worden. Neymar bestreitet die Vorwürfe der Vergewaltigung vehement, spricht davon, "in eine Falle getappt" zu sein. Zum Beweis seiner Unschuld veröffentlichte der Superstar am Samstag in seinem Instagram-Profil Chatverläufe. Die Fotos wurden vor der Veröffentlichung bearbeitet, zeigen nicht das Gesicht der Frau, auch intime Stellen ihres Körpers wurden unscharf gemacht.

Seitdem wird die Informationslage in den Medien vor lauter Beweisen und Gegendarstellungen immer undurchsichtiger. Zuletzt hatten die Anwälte der Anklägerin laut des TV-Senders Globo aufgrund widersprüchlicher Aussagen ihr Mandat niedergelegt. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. "Ein Freund aus Rio de Janeiro hat mir gesteckt, dass es noch ein Video gibt, das in Umlauf gebracht werden soll", kündigte Novelletto an, der am Sonntag bei der Copa-Generalprobe der „Selecao“ gegen Honduras in Porto Alegre als Präsident des dortigen Landesverbandes Hausherr ist.

Vergewaltigungsvorwurf gegen Neymar: Anwälte der Klägerin legen Mandat nieder

Update vom 4. Juni 2019: Es wird immer undurchsichtiger. Der brasilianische Superstar Neymar, der sich mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert sieht, hat wohl einen ersten, kleinen Etappensieg errungen, denn die Anwälte der Klägerin legten nach Angaben des TV-Senders Globo ihr Mandat aufgrund widersprüchlicher Angaben des vermeintlichen Opfers nieder.

+ Neymar könnte nach den Vergewaltigungsvorwürfen einen ersten Etappensieg errungen haben. © AFP / FRANCK FIFE

Demnach habe die Mandantin zunächst angegeben, eine Beziehung mit dem Stürmerstar von Paris St. Germain geführt zu haben. Dieser sei jedoch später gewalttätig geworden und habe sie körperlich angegriffen. Bei der Polizei habe die Frau, deren Identität weiter geheim gehalten wird, jedoch eindeutig von Vergewaltigung gesprochen, was eine vollkommen andere Behauptung sei.

Auf der anderen Seite behauptet die brasilianische Nachrichtenseite UOL Esporte, dass sie Zugang zu einem medizinischen Bericht habe, wonach die Frau Hämatome an Beinen und Gesäß sowie an Magenproblemen und posttraumatischen Symptomen gelitten hätte. Der ärztliche Bericht sei sechs Tage nach dem vermeintlichen Übergriff erstellt worden.

Vergewaltigungsvorwürfe: Neymar-Video könnte zum Bumerang werden

Update vom 3. Juni 2019: Das von Neymar im Zuge der gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe aufgenommene Video könnte für den Brasilianer zum Bumerang werden. Denn die Polizei will sich die Vorgänge nun ganz genau anschauen. Die Veröffentlichung der intimen Fotos ohne Zustimmung der betroffenen Person könnte dem Superstar auf die Füße fallen.

"Ich werde ein Verfahren eröffnen, dabei Videos und Nachrichten einsammeln und zunächst auch versuchen, Neymar anzuhören, sowie sein Handy vorübergehend beschlagnahmen, um die Dinge anzusehen, bevor sie bearbeitet und ins Internet gestellt wurden", kündigte Pablo Sartori an, Kommissar in der für Cyberkriminalität zuständigen Polizeidienststelle in Rio.

Update vom 2. Juni 2019: Gegen Fußball-Superstar Neymar wurden schwerwiegende Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Eine Frau, deren Identität bisher noch nicht veröffentlicht wurde, zeigte den Brasilianer in Sao Paulo an. Die Frau meldete, dass der 27-Jährige sie am 15. Mai 2019 im Hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben soll - Neymar soll dabei „angetrunken“ gewesen sein. Zwei Tage später soll sie zurück nach Brasilien geflogen sein - erst dort habe sie dann Anzeige erstattet, da sie das nicht in einem fremden Land machen wollte.

Neymar reagierte am Samstag kurz vor Mitternacht auf Instagram und weiteren Social-Media-Kanälen mit einer Stellungnahme.

Por motivo de extorsão estou sendo obrigado a expor minha vida e família...https://t.co/Y37AxdpTsA — Neymar Jr (@neymarjr) June 2, 2019

„Wegen einer Erpressung bin ich gezwungen, mein Leben und meine Familie bloßzustellen“, schrieb der 27-Jährige neben einem rund sieben Minuten langen Video.

„Was an dem Tag passiert ist, war eine Beziehung zwischen Mann und Frau, in den privaten vier Wänden, etwas, was mit jedem Paar passiert“, verteidigt sich der Brasilianer in dem Video. Am darauffolgenden Tag habe er noch normal mit der Frau via Whatsapp kommuniziert. Im Video erklärt Neymar dann: „Ich bin in eine Falle getappt“. Dann lässt er in einer langen Schleife den kompletten Chat-Verlauf ablaufen.

Neymars Vater äußerte sich in einer brasilianischen Nachrichtensendung zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber seinem Sohn und berichtete, dass vor wenigen Tagen ein Anwalt in Sao Paulo aufgetaucht sei und gedroht habe, Medien und Polizei über die Vorwürfe zu informieren, falls nicht eine bestimmte Summe gezahlt werde.

Der Vater erklärte, dass man jedoch mit dem aufgezeichneten Whatsapp-Chat zwischen Neymar und dem vermeintlichen Opfer bis hin zu Fotos vom Geheimtreffen mit deren Anwalt Beweise habe, um die Unschuld seines Sohnes zu belegen.

Verletzter Neymar feiert bei Karneval in Rio

Update vom 5. März 2019: Brasiliens Fußballstar Neymar lässt sich trotz seiner Fußverletzung den Karneval in seiner Heimat nicht entgehen. Nach einem Besuch in der Karnevalshochburg Salvador vor wenigen Tagen verfolgte der Stürmer von Paris Saint-Germain am Montagabend (Ortszeit) im Sambódromo von Rio de Janeiro mit Freunden die Paraden der besten Sambaschulen.

Auf Fotos war der 27-Jährige unter anderem mit der populären brasilianischen Funksängerin Anitta zu sehen. Gegen 5.00 Uhr habe er mit einer Gruppe den Ort durch einen Seiteneingang verlassen und sei von einem Auto abgeholt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1. Die Paraden gingen zu diesem Zeitpunkt noch weiter.

Neymar hatte sich Ende Januar am Mittelfuß verletzt, sein Verein prognostizierte daraufhin eine Ausfallzeit von etwa zehn Wochen. Die erneute Verletzung am rechten Fuß wurde dieses Mal nicht operiert, sondern konservativ behandelt. In Brasilien bekommt er eine spezielle Therapie.

Neymar mit Liebesbotschaft an Thomas Tuchel

Update vom 21. Januar 2019: Lob für Thomas Tuchel: Superstar Neymar hat seinem deutschen Trainer beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain in höchsten Tönen Anerkennung gezollt. "Ich habe seit unserem ersten Gespräch große Zuneigung für ihn entwickelt, und wenn man solch eine große Zuneigung für seinen Trainer fühlt, gibt man sein Leben für ihn auf dem Platz. Ich werde für ihn mein Bestes geben zu gewinnen", sagte der Brasilianer in einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+.

Den Aussagen des teuersten Spielers der Welt zufolge geht sein Verhältnis zum Ex-Coach von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund nach nur wenigen Monaten schon über eine gewöhnliche Beziehung zwischen Spieler und Trainer hinaus: "Es ist eine Freundschaft mit großem gegenseitigen Respekt. Ich respektiere ihn als Trainer, und wenn wir sprechen müssen, sprechen wir miteinander."

Geständnis unter Tränen: Neymar soll Wechsel bereuen - Rückkehr nach Barcelona?

Paris - Im Sommer 2017 schockte PSG mit der 222-Millionen-Euro-Verpflichtung von Neymar die Fußballwelt und setzte neue Maßstäbe in Sachen Ablöse. Mittlerweile scheint zumindest der Brasilianer mit dem Abgang vom FC Barcelona nicht mehr so zufrieden zu sein. Laut einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo bereut Neymar den Schritt und wünscht sich eine Rückkehr zu den Katalanen. Das soll der Superstar einem Barça-Vereinsoffiziellen unter Tränen in einem Hotel gestanden haben.

Der Grund für den angeblichen Wechselwunsch: Das komplizierte Verhältnis zu Stürmer Edinson Cavani und die Präsenz von Frankreich-Youngster Kylian Mbappé, der Neymar aktuell den Status als größter Star von Paris streitig macht.

FC Barcelona: Kein Interesse an einer Rückholaktion von Neymar

Zu seinen ehemaligen Teamkollegen scheint der 26-Jährige dagegen weiterhin ein gutes Verhältnis zu haben. Immer wieder postete Neymar vergangene Saison Bilder mit Lionel Messi, Luis Suarez & Co.

Quando eu e meu amigo #LeoMessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! pic.twitter.com/y22nDbWkOR — Neymar Jr (@neymarjr) 8. April 2018

Eine Rückkehr 2019 ist dennoch unwahrscheinlich. Bei den Vereinsverantwortlichen in Barcelona ist der Brasilianer nach dem erzwungenem Transfer 2017 offenbar nicht mehr gern gesehen. Dass Neymar die Katalanen im vergangenen Jahr auf Prämienzahlungen verklagt haben soll, hat mit Sicherheit nicht zur Besänftigung beigetragen.

Neymar schwört PSG die Treue

Auch PSG und Neu-Coach Thomas Tuchel dürften wenig daran interessiert sein, einen Eckpfeiler des Vereins abzugeben. Zumal Neymar erst kurz nach dem WM-Aus Paris die Treue geschworen hatte: "Ich bleibe, ich habe noch Vertrag. Ich bin wegen einer Herausforderung, neuen Dingen, eines Ziels dorthin gewechselt. Daran hat sich nichts geändert."

Zuvor hatten immer wieder Transfergerüchte die Runde gemacht. Als mögliches Ziel galt damals jedoch nicht der FC Barcelona, sondern Erzrivale Real Madrid.

