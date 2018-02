Neymar-Verletzung: So schlimm steht es um den Superstar

Paris Saint-Germain bangt um Superstar Neymar. Der Brasilianer wurde gegen Olympique Marseille verletzt vom Platz getragen. Droht eine längere Pause?

Paris - Mit schmerzverzerrten Blick, die Hände vor das Gesicht geschlagen, wurde der 222-Millionen-Mann unter Tränen vom Spielfeld getragen. Ein Schockmoment für die Champions-League-Träume der Pariser. Muss PSG-Coach Unai Emery ausgerechnet zur heißen Phase der Saison auf seinen Superstar verzichten? Bereits am 6. März steigt das Rückspiel gegen Real Madrid im Prinzen-Park. Das Unterfangen ist keineswegs ein leichtes. Es gilt, eine 1:3-Hinspiel-Pleite wettzumachen, ohne Neymar eigentlich unvorstellbar.

Neymar-Verletzung: Unai Emery gibt erste kleine Entwarnung

Noch in der Nacht wurde der Brasilianer in einem Pariser Krankenhaus untersucht. Dabei konnten die Ärzte eine Knochenverletzung zumindest ausschließen. Inwieweit Neymars Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen wurde, sollen nun weitere Untersuchungen ergeben.

PSG-Trainer Emery hofft auf eine baldige Rückkehr des Mega-Stars. Durchaus optimistisch zeigte sich Emery in Hinblick auf das Giganten-Duell gegen Real Madrid. „Nach ersten Untersuchungen in der Kabine hat er sich nur den Knöchel verdreht", sagte Emery. Wohltuende Worte für die bangenden PSG-Fans.

Hat es Neymar doch schwerer erwischt?

Ob Neymar tatsächlich gegen Real Madrid sein Comeback geben kann, wird wohl auch ein Wettlauf gegen die Zeit. PSG-Kapitän Thiago Silva hatte nach Abpfiff von einem „dick geschwollenen Knöchel“ gesprochen. Ein erstes Indiz, dass es sich womöglich um eine Bänder-Verletzung handeln könnte. Damit wäre ein Einsatz von Neymar stark gefährdet.

Neymar: Der Pariser Torgarant

Dass sich eine Aufholjagd ohne Neymar wesentlich schwieriger gestalten würde, belegt die Statistik. Spielt der Brasilianer, erzielen die Pariser 3,6 Tore im Schnitt. Ohne die Ideen des 26-Jährigen trifft die Scheich-Truppe zwar immer noch 2,6 mal pro Spiel ins Schwarze, doch gegen Real Madrid müssen Tore her.