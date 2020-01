Erster Wintertransfer wohl fix - Medizincheck am Dienstag? FC Bayern München holt deutsches Juwel 

Nicolas Kühn soll im Fokus des FC Bayern München stehen. Der DFB-Youngster wechselte einst von RB Leipzig zu Ajax Amsterdam. Nun ist seine Wechsel wohl fix.

FC Bayern München wird angeblich Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam ausleihen.

wird angeblich von Ajax Amsterdam ausleihen. DFB -Youngster ging von RB Leipzig zu Holland-Klub.

-Youngster ging von zu Holland-Klub. Verstärkung für die zweite Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der Dritten Liga?

Update vom 20. Januar, 21.56 Uhr: U20-Nationaltrainer Manuel Baum hat sich für eine Leihe seines Junioren-Nationalspielers Nicolas Kühn zum FC Bayern ausgesprochen.

Beide hatten sich im Trainingslager von Ajax Amsterdam im spanischen La Manga getroffen, „da hat er erzählt, dass er nicht so vorankommt, wie er sich das vorstellt“, erklärte Baum den Fußballportalen Spox und Goal.

Baum, der teils in München lebt, meinte weiter: „Eine Veränderung wäre für seine Entwicklung die richtige Entscheidung und ich glaube, dass ein Wechsel zumFC Bayern gut passen würde - auch wenn er zunächst nur für die Reservemannschaft in der 3. Liga spielen würde.“

FC Bayern München: Nicolas Kühn als Beispiel für geheime Transfer-Strategie

Update vom 20. Januar, 21.30 Uhr: Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Leihe von Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam. Und damit doch noch vor einem Transfer in dieser Winter-Transferperiode.

Der 20-jährige Rechtsaußen wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge bis Sommer ausgeliehen. Kühn war in der Jugend bei Hannover 96 und RB Leipzig ausgebildet worden, konnte sich anschließend in den Niederlanden unter Coach Erik ten Hag jedoch nicht durchsetzen.

In München soll Kühn bestenfalls den letzten Schliff erhalten - eine Methode, hinter der beim FC Bayern eine geheime Transfer-Strategie steckt.

+ Bei RB Leipzig ausgebildet: Nicolas Kühn (re.). © picture alliance / Jan Woitas/dp / Jan Woitas

FC Bayern München: Nicolas Kühn soll Medizincheck am Dienstag absolvieren

Update vom 20. Januar, 19.48 Uhr: Geht jetzt alles ganz schnell zwischen dem FC Bayern und Nicolas Kühn? Der Youngster von Ajax Amsterdam soll am Dienstag nach Informationen von Sport1 an der Säbener Straße den Medizincheck absolvieren.

Damit wäre der erste Winter-Transfer des Rekordmeisters perfekt. Womöglich folgen in den kommenden Tagen noch weitere. Immerhin ist das Transferfenster noch bis 31. Januar geöffnet und die Bayern suchen noch nach einem Rechtsverteidiger und Verstärkungen für die offensive Außenbahn.

Update vom 20. Januar, 17.21 Uhr: Der Wechsel von Nicolas Kühn zum FC Bayern München ist wohl fix. Einem Bericht der niederländischen Zeitung Telegraaf zufolge leiht der Rekordmeister den 20-Jährigen bis zum Saisonende von Ajax Amsterdam aus. Ob es eine Kaufoption gibt, ist aktuell nicht bekannt.

Seit 2018 spielt der Rechtsaußen in den Niederlanden, wartete dort aber vergeblich auf sein Profidebüt. Nun kehrt er nach Deutschland zurück. Wie bei Ajax ist Kühn aber auch in München zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. Wie schnell der Sprung in den Profikader klappen kann, zeigt aber das Beispiel Alphonso Davies.

Nicolas Kühn wie Alphonso Davies? Youngster will es beim FC Bayern packen

Nach seinem Wechsel im Januar 2019 startete der Kanadier in der Hinrunde der aktuellen Saison richtig durch und mauserte sich zum Stammspieler. Als solcher ist auch Leroy Sané im kommenden Jahr vorgesehen. Nach einem Beraterwechsel muss der FCB aber die Verhandlungen in dieser Causa erneut bei Null beginnen.

Erstmeldung vom 19. Januar: München/Amsterdam - Sehnsüchtig erwarten viele Fans des FC Bayern einen Transfer in München, um den Kader des Rekordmeisters für das anstehende Meisterschaftsduell in der Bundesliga zu rüsten. Unter anderem gegen TabellenführerRB Leipzig.

Leihe zum FC Bayern? Nicolas Kühn wurde ausgezeichnet

Jenem Klub, den Nicolas Kühn 2018 verließ, um zu Ajax Amsterdam in die Niederlande zu wechseln. Kühn gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs.

2019 erhielt er die angesehene Fritz-Walter-Medaille in Gold für den Jahrgang U19, eine Auszeichnung, die in den vergangenen Jahren an Spieler wieKai Havertz , Benjamin Henrichs oder Jonathan Tah ging.

Nicolas Kühn würde in der zweiten Mannschaft des FC Bayern spielen

Ein Vergleich: Joshua Kimmich erhielt die Auszeichnung 2014 nur in Bronze. Der 20-jährige Kühn ist offenbar unzufrieden in Amsterdam, spielt nur für die zweite Mannschaft von Ajax - und könnte noch in dieser Winter-Transferperiode an die Säbener Straße 51 nach München kommen. Das berichtet Sport1.

Demnach soll Kühn bis Sommer ausgeliehen werden und für die zweite Mannschaft der Bayern auflaufen, die in der 3. Liga unter Hoeneß-Neffe Sebastian Hoeneß gegen den Abstieg spielt.

FC Bayern München: Nicolas Kühn würde bestens in Transfer-Strategie passen

Kühns Vertrag bei Ajax läuft noch bis Sommer 2021. Bei den Bayern würde er bestens in die Transfer-Strategie passen, große Talente von anderen Klubs nach München zu transferieren, um ihnen an der Säbener Straße und/oder am Campus im Norden der Stadt den letzten Schliff zu geben.

Sebastian Hoeneß hatte den Rechtsaußen schon in der U17 von RB Leipzig trainiert, wohin der Youngster einst aus der Jugend von Hannover 96 gewechselt war. Führt sein Weg jetzt nach Bayern? Für die Torhüter-Position haben sich die Bayern bereits mit Alexander Nübel verstärkt. Allerdings könnte der Transfer bei der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer zum Problem werden. Sven Ulreich schickt direkte eine Kampfansage an den Noch-Schalker.

