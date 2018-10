Live-Ticker: Niederlande gegen Deutschland - Duell der Rivalen in Amsterdam

In der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam treffen die Niederlande und Deutschland aufeinander.

Niederlande gegen Deutschland - das klingt nach großer Fußball-Geschichte. Im Rahmen der Nations League treffen die Teams erstmals seit sechs Jahren aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

Niederlande - Deutschland -:- (Sa, 20.45 Uhr), in Amsterdam

Niederlande: --- Deutschland: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League in den Niederlanden! Nach dem Remis im ersten Spiel gegen Frankreich in München (0:0) ist es der zweite Auftritt von Team Deutschland in diesem neuen europäischen Wettbewerb, die Niederlande verloren ihre erste Partie in Frankreich mit 1:2. Nicht vergessen: Eine der drei Mannschaften steigt am Ende in die Liga B ab, somit müssen beide Kontrahenten dringend punkten.

Niederlande gegen Deutschland: Nations League im Live-Ticker

Niederlande gegen Deutschland - das klingt nach großem Fußball, vor allem aber nach großer Rivalität. Doch im Fußball-Jahr 2018 ist es vor allem das Duell der kriselnden Fußball-Riesen. Für Oranje gilt das noch viel mehr als für das DFB-Team, das „nur“ in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland ausgeschieden war. Die Niederlande hingegen waren weder bei der WM 2018, noch bei der EM 2016 überhaupt nur dabei. 2014 war man bei der WM in Brasilien noch Dritter geworden.

Das letzte Duell zwischen DFB-Team und Niederlande gab es am 14. November 2012 im Rahmen eines Testspiels, damals trennte man sich ebenfalls in Amsterdam 0:0. Die letzte Niederlage einer deutschen Auswahl gegen das Team Oranje gab es am 20. November 2002, damals ein 1:3 in Gelsenkirchen. Die Gesamtbilanz: 15 deutsche Siege, 15 Remis, 10 niederländische Erfolge.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Niederlande gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fw, mg