Kovac über Verletzungsmisere: „Brutale Härte braucht keiner“

Vor dem Champions-League-Start muss der FC Bayern auf gleich drei Profis verzichten. Trainer Niko Kovac nimmt Stellung zu seiner Kritik an der Gangart der Gegner.

Lissabon - Bayern Münchens Trainer Niko Kovac will vor seiner Champions-League-Premiere über die Verletzungssorgen des Rekordmeisters nicht lamentieren. "Wir haben 16 gesunde Feldspieler, das reicht, um die Bank aufzufüllen. Jetzt rücken die, die weniger gespielt haben, in den Fokus. Mir ist nicht bange. Ich weine nicht herum. Wir werden das auch mit den Jungs, die noch gesund sind, erfolgreich stemmen", sagte Kovac vor dem Auftakt in die Königsklasse am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Benfica Lissabon.

"Vor zwei, drei Wochen hieß es noch: Sie haben so viele Spieler und müssen einige enttäuschen. Jetzt soll der Kader zu klein sein", ergänzte Kovac. Er gehe davon aus, "dass wir nicht weiter so ein Pech haben werden, dass wir in jedem Spiel einen Spieler verlieren". Die Bayern müssen in Lissabon auf Kingsley Coman (Syndesmoseriss), Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Rafinha (Innenbandteilriss im Sprunggelenk) verzichten.

Kovac mahnt „brutale Härte“ an

Nach dem 3:1 am vergangenen Samstag gegen Leverkusen hatten sich die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über die zu harte Gangart der Konkurrenz massiv beschwert. "Wir müssen schon zusehen, dass die gesunde Härte erhalten bleibt, aber die brutale Härte braucht keiner. Das hat allgemein Gültigkeit", sagte Kovac am Dienstag dazu.

Der 46-Jährige feiert als Trainer sein Debüt in der Königsklasse. "Es ist eine absolute Freude", sagte er, besonders nervös sei er aber nicht: "Es geht um Siege, um Punkte, da ist man als Trainer immer angespannt. Das hat mit der Champions League explizit nichts zu tun."

Erneut stellte Kovac indes dem Portugiesen Renato Sanches in "näherer Zukunft" einen Einsatz in Aussicht. Der 21-Jährige habe sich schon in der Vorbereitung "empfohlen. Er hat große Fortschritte gemacht, im mentalen und Fitnessbereich", sagte der Bayern-Coach.

