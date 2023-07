Noch mal Glatzel und ein Konter: HSV gewinnt wildes Spiel gegen Schalke 5:3

Von: Maximilian Bülau

Entscheidender Mann: Hamburgs Robert Glatzel erzielte zum Zweitliga-Auftakt gleich zwei Treffer gegen Schalke. © Christian Charisius/dpa

Die Fußball-Pause ist endgültig vorbei. Während in Australien und Neuseeland Deutschlands Frauen um den WM-Titel spielen, ging es für die Zweitligisten aus Hamburg und Gelsenkirchen zum Auftakt der 50. Saison im Unterhaus um den bestmöglichen Start in die Mission Aufstieg.

Vor allem im Norden würde so manch einer diesen mittlerweile wohl mit einem Erfolg bei der Weltmeisterschaft gleichstellen. Wer sich die ersten Punkte der Jubiläums-Spielzeit sicherte? Rein in den Schnellcheck.

Wie viel war denn neu auf beiden Seiten?

Erstaunlicherweise standen mehr Neuzugänge bei den Hamburgern in der Startelf – vier waren es. Trainer Thomas Reis stellte mit Ron Schallenberg und Keeper Marius Müller nur zwei Neue auf. Dazu kam mit dem erst 17 Jahre alten Assan Ouedraogo aber noch ein Talent zu seinem ersten Profieinsatz.

Stand denn einer der Neuen gleich im Fokus?

Ja. Und es war der königsblaue Keeper Müller. Die erste Chance einer von Beginn an sehr offensiv geführten Partie hatte HSV-Torjäger Robert Glatzel in Minute fünf. Sein Schlenzer aus 16 Metern war aber einer zum Fliegen für Müller, den die Schalker aus Luzern geholt hatten. Die Hamburger setzten nach, hatten durch Ransford-Yeboah Königsdörffer die nächste gute Möglichkeit (12.), Thomas Ouwejan klärte in höchster Not. Kenan Karaman gab dann das erste Lebenszeichen für S04 ab, scheiterte nach tollem Solo mit seinem Abschluss aber an Daniel Heuer Fernandes (15.).

Viele Chancen, aber keine Tore also?

Bis dahin schon. Doch dann münzte der HSV seine anfängliche Überlegenheit auch in etwas Zählbares um. Neuzugang Immanuel Pherai bediente Glatzel von rechts, der hielt den Fuß hin (17.) – 1:0 für den Bundesliga-Dino, der ja auf dem Weg zum Zweitliga-Dino ist. Pherai hätte zwei Minuten später beinahe das 2:0 nachgelegt, doch Müller hielt erneut klasse. Und mitten rein in diese Phase dann das: Karaman auf Simon Terodde, der legt ab, Ouedraogo kommt an den Ball, legt ihn sich einmal nach rechts, schießt nach links, Ausgleich (22.). Was für ein Einstand für den 17-Jährigen.

Wurde es nun etwas ausgeglichener?

Schon. Auch wenn der HSV zunächst gefährlicher blieb. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Ouedraogo ins Dribbling, mit Glück landete der Ball auf dem Fuß von Ouwejan. Ein satter Linksschuss – 2:1, Spiel gedreht.

Wurde es im zweiten Durchgang ruhiger?

Kein bisschen. Beinahe jeder Angriff brachte Gefahr, ganz gleich auf welcher Seite. Und Schalkes Müller hielt weiter bärenstark, zunächst gegen Glatzel (50.). Doch als Ibrahima Cissé Glatzel im Strafraum gehalten hatte und es Strafstoß gab, war auch Müller chancenlos. Laszlo Benes verwandelte sicher (56.). Und diese Partie hielt die nächste Wendung bereit. Vier Minuten später konterten die Hamburger die Schalker aus, erneut Benes chippte den Ball über Müller zur Führung der Hamburger ins Netz. Reicht das? Noch lange nicht. Terodde blieb in der 66. Minute eiskalt vor Heuer Fernandes und erzielte das 3:3. Und als gerade die erste von sieben Minuten Nachspielzeit angebrochen war, kam tatsächlich noch mal Glatzel. Aus spitzem Winkel traf er zum 4:3. Jean-Luc Dompé setzte nach einem Konter mit dem 5:3 den Schlusspunkt (90.+9).

Wie war die Übertragung bei Sat.1?

Wolff-Christoph Fuss ließ sich den Zweitliga-Auftakt nicht nehmen. Zu Beginn sagte er: „Sehr viel prominenter kann man nicht starten.“ Sehr viel wilder auch nicht. Fuss hätte gar nichts sagen müssen, so viel Spaß machte die Partie. Hamburg erzielte noch zwei Abseitstore und traf den Pfosten. Nachdem Schalkes Cissé noch Gelb-Rot sah (71.), hatte dieses Spiel wirklich alles zu bieten. Alles – außer Abwehrreihen. (Maximilian Bülau)