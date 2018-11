Northeimer Eros Dacaj spielt bei Bayerns Pokalgegner Rödinghausen

So einfach kommst du nicht vorbei: Rödinghausens Julian Wolff (rechts) stoppt in dieser Szene Bayern Münchens Serge Gnabry. Der Viertligist machte es dem Rekordmeister richtig schwer.

Beim DFB-Pokal-Spiel zwischen Viertligist SV Rödinghausen gegen den FC Bayern stand auch ein gebürtiger Northeimer auf dem Platz. Wir haben mit ihm gesprochen.

Wenn die dicken Gehälter nicht wären, vielleicht würde sich so mancher Bayern-Spieler manchmal wünschen, einfach ein Amateurkicker zu sein.

Dorfplatz, Bier nach dem Spiel und nicht so viel Druck. Der SV Rödinghausen hatte nach der 1:2 (0:2)-Pokalniederlage gegen den Rekordmeister jedenfalls richtig Spaß – trotz des Ausscheidens. Immerhin hatte der Fußball-Viertligist aus Nordrhein-Westfalen eine Halbzeit gewonnen.

Linus Mayer erzielte kurz nach der Pause den Anschlusstreffer – und den Bayern fiel danach nicht mehr viel ein. Arrogant und überheblich zitterten sie den knappen Erfolg über die Zeit – und verloren währenddessen noch ihren derzeit formstärksten Spieler. Der Spanier Thiago musste nach einem Foul ausgewechselt werden. Einen Tag später die bittere Diagnose: Das vordere Außenband ist gerissen, die Gelenkkapsel im Sprunggelenk auch. Mehrere Wochen Pause. Trainer Niko Kovac gehen Stück für Stück die Alternativen aus. Für die Münchner war dieser Abend einen Tag vor Halloween in Osnabrück ein gruseliger.

+ Eros Dacaj © privat/nh Ganz anders war die Stimmung beim Verlierer. Torschütze Linus Mayer sagte kurz nach dem Abpfiff ins TV-Mikrofon: „Wir haben um zehn Uhr morgen Training. Ich weiß noch nicht mit wie viel Promille, aber ein bisschen was wird da schon gehen.“ Und tatsächlich feierte der Regionalligist in einer Dorfdisko in Rödinghausen bis zum Morgengrauen. „Das haben sich meine Jungens verdient“, befand auch Trainer Enrico Maaßen, der ankündigte, es werde am Mittwoch nur ein Ausnüchterungstraining geben.

Mitgefeiert und mittrainiert hat sicherlich auch Eros Dacaj. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Rödinghausen ist in der Region bestens bekannt. Er wurde im südniedersächsischen Northeim geboren und spielte in der Jugend für die Eintracht aus Northeim, bevor es zu der aus Braunschweig ging. Dort kam er vorzugsweise in der Regionalliga bei der Reserve zum Einsatz, absolvierte in der vergangenen Saison aber sogar zwei Spiele bei den Profis in der zweiten Bundesliga, eins davon von Beginn an.

Beide Partien gegen Aue und Kaiserslautern endeten 1:1. Im Sommer wechselte Dacaj dann zum SV Rödinghausen und spielt dort auch regelmäßig. In der ersten Runde des DFB-Pokals wurde der 22-Jährige eingewechselt und wirkte beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Dresden 30 Minuten mit. Am Dienstag gegen die Bayern saß er aber 90 Minuten lang auf der Bank. Das mag die Laune etwas gedrückt haben. So zerknautscht, wie die Münchner die Heimreise antraten, war er aber sicher nicht.

Torschütze Mayer hatte auch noch eine Spitze für den großen Gegner übrig. „Wir konnten heute leider unserer Favoritenrolle nicht gerecht werden“, sagte er. Die Bayern haben nun zwar wieder vier Spiele in Serie gewonnen, überzeugend war allerdings keins davon. Und sollten sie selbst mal auf einen großen Gegner treffen, wird diese Leistung nicht reichen. Anders als in Rödinghausen gibt es für die Münchner aber nur nach Titeln mal ein Bier.

