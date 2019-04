Feuer in Notre-Dame: So reagieren Neymar und die Bayern-Stars auf die Katastrophe

Die Kirche Notre-Dame in Paris hat gebrannt. Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt stand in Flammen - die Fußballer trauern.

Paris - Es ist das Wahrzeichen der Stadt: Notre-Dame. Am Montagabend fing die Kathedrale in Paris Feuer. Dramatische Szenen spielten sich in der Hauptstadt ab. Auch viele Fußballer nahmen Anteil an der Katastrophe und waren teils sprachlos über das Unglück. Sogar der 96-Meter-Turm fiel und war wohl der negative Höhepunkt des Brandes.

Vor allem die Spieler der Stadtmannschaft Paris Saint-Germain waren mit zahlreichen Reaktionen in den Sozialen Medien vertreten. Superstar Neymar postete ein Bild von Quasimodo, der weinend die Kirche umarmte. Kylian Mbappe* trauerte mit einem weinenden Smiley dem Brand nach. Auch der ehemalige Spieler Kevin Trapp (mittlerweile bei Eintracht Frankfurt) und seine Model-Freundin, die Französin Izabel Goulart, haben sich in ihren Instagram-Stories zum Unglück geäußert. „Quelle Tristesse“ - „Welch eine Trägodie“, schrieb die zukünftige Frau Trapp.

Feuer in Notre-Dame: Ribéry und Tolisso trauern

Adrien Rabiot, der auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, teilte sein Mitleid in seiner Story. FC-Bayern-Star Franck Ribéry übermittelte auf Twitter: „Kraft für Paris. Welch eine Tragödie“. Mit ähnlicher Wortwahl nahm auch Corentin Tolisso, ebenfalls Franzose beim FC Bayern München, Anteil. Auch der Neu-Franzose Lucas Hernandez postete auf Twitter ein Bild von einem weinenden Quasimodo. Kingsley Coman oder Benjamin Pavard ließen ihre Social-Media-Accounts ruhen.

Auch Paul Pogba, Weltmeister und aktuell bei Manchester United unter Vertrag, litt mit und postete in seiner Instagram-Story ein älteres Bild der Kirche mit einem weinenden Smiley eines Pogba-Emojis.

+ © Pogba Insta Didier Drogba, ehemaliger Spieler des FC Chelsea und gebürtiger Ivorer, schrieb auf einem seiner Accounts: „Sad for The Cathédrale Notre Dame de Paris“ - „Traurig für die Kathedrale Notre Dame“. Selbstverständlich posteten auch einige Vereine aus der französischen Ligue 1 über die Katastrophe.

Natürlich haben nicht nur Fußballer getrauert. Die ganze Welt war erschüttert - Donald Trump sorgte allerdings mit einem Lösch-Tipp für Kopfschütteln.

