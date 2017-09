Nürnberg und Ingolstadt feiern Torfestivals - FCK verliert

2. Liga

+ © Roland Weihrauch Der Nürnberger Torschütze Eduard Löwen (l) lässt sich nach dem 3:0 von Enrico Valentini (M.) und Tim Leibold feiern. Foto: Roland Weihrauch © Roland Weihrauch

Das war überzeugend: Nürnberg hat mit einem 6:1 in Duisburg seine Ambitionen in der 2. Liga ebenso bekräftigt wie Ingolstadt per 4:0 gegen St. Pauli. Kaiserslautern ging erneut leer aus.