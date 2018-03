„Oaalea? Darkler? Orahlea?“ Darum sorgt das neue DFB-Trikot für Verwirrung

This perfectly illustrates the problem about this “typeface”.

Thanks, Julian …

OAAXLEA?

DARKLER?

ORAHLEA?

DAAHLER?

ORAXLER?

ORAHLER?

DRAXLER?

OARHLEA?

DAAXLEA?

OAAHLER?

DARXLER?

OARXLEA?

ORAXLER?

DRRXLER?

DRAHLEA?

DRRHLER?

ORAXLEA?

OAAXLER?

ORRHLER?

DARHLEA? pic.twitter.com/YqJIyIpxyw