Özil-Berater greift Uli Hoeneß an: „Schande für Bayern München und Deutschland“

Ein Multimillionär, der in England lebt und arbeitet, kann wohl kaum als Beispiel für eine gelungene oder gescheiterte Integration als Beispiel genommen werden. Özil hat in den letzten Jahren sehr schlecht Fußball gespielt und sich mit einem Despoten, Rassisten und Menschenverächter fotografieren lassen ! Und das er seinen Rücktrittserklärung auf Englisch schreibt ( schreiben lässt ), zeigt deutlich seinen nicht vorhandenen Willen zur Integration ! Abgesehen davon verstehe ich das ganze Theater nicht. Ein Fußballer ist aus dem Nationalteam zurück getreten und versucht seine mangelhafte Leistung und seine Verfehlung in die Rassismus Ecke zu schieben. Schämen sollte sich Özil mitsamt seinem Beraterstab !!!