Militärgruß Offenbacher Kreisligaspieler: Türkisches Generalkonsulat äußert sich

Der Militärgruß einiger Spieler des Offenbacher Fußball-B-Ligisten Türkischen SC Offenbach bekommt nun auch offiziell eine politische Dimension.

Offenbach - Dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt bereitet es "Sorge und Trauer", dass gegen die Fußballmannschaft Türkischer SC Offenbach "in Presse und Sozialen Medien verleumderische Berichte und Meldungen gemacht werden". In der Mitteilung des Generalkonsulats heißt es weiter: „Einige dieser Reaktionen erwecken den Eindruck der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus und verursachen daher Besorgnis. Es ist nicht angemessen, einer Handlung, die in einer emotionalen Atmosphäre, die durch die Freude des erzielten Tores stattfindet, eine politische Bedeutung aufzuerlegen.“ Außerdem habe „in einem demokratischen Rechtsstaat jeder das Recht, seine Gedanken und Einstellungen frei zu äußern und zu zeigen.“ Die Ankündigung des Hessischen Fußball-Verbandes, den Salut-Jubel in den unteren Fußball-Klassen nicht zu dulden und gegebenenfalls auch zu bestrafen, hält das Generalkonsulat „nicht für akzeptabel“ und erwartet, „dass diese Verleumdungskampagne beendet wird.“

Militärgruß in Offenbach: Zweiter Vorsitzender des Türkischen Sportclubs äußert sich

Der militärische Gruß, den fünf Spieler nach dem Ausgleich im Derby beim VfB Offenbach II gezeigt hatten, sei nicht aus politischen Motiven heraus erfolgt, betonte Burak Yerlikaya, Zweiter Vorsitzender des Türkischen Sportclubs. „Wir als Sportverein möchten, dass keine weiteren unschuldigen und unbeteiligten Menschen auf dieser Welt, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion sie angehören, leiden müssen“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung des Vereinsvorstandes. „Diese Einstellung spiegelt sich - auf und neben dem Platz - in der interkulturellen Zusammensetzung unserer eigenen Fußball-Familie sowie unserem ersten Platz in der Fairnesstabelle wieder. Wir sind für Frieden und distanzieren uns klar und deutlich von jeglichen politischen Äußerungen.“

Für den Verein sei die Jubelgeste längst Gewohnheit, was er dadurch unterstrich, dass er Fotos hinzufügte, die die Spieler schon 2015 bei einem Ligaspiel gegen die Spvgg. Dietesheim II zeigten. „Das Salutieren ist in unserem Team zur Routine geworden, da wir dadurch unseren Zuschauern Respekt zollen“, erklärte der Vorstand: „Jeder Fußballspieler sucht sich heutzutage auch ungewöhnliche Torjubel aus. Und dies ist bei uns das Salutieren.“

Offenbacher Amateurspieler zeigen Militärgruß: Fassungslosigkeit in den sozialen Medien

Militärgruß in Offenbach: Verein will vorerst darauf verzichten

Nach dem Wirbel der vergangenen Tage hat der Türkische Sportclub jedoch angekündigt, vorerst auf diese Form des Jubels zu verzichten, um nicht weiter im Verdacht zu stehen, ein politisches Statement setzen zu wollen.

Gruß an türkisches Militär: In Hessen hat das jetzt Konsequenzen

Ungeachtet dessen steht dem Verein ein Nachspiel vor dem Sportgericht des Fußballkreises Offenbach ins Haus. Kreisfußballwart Jörg Wagner bestätigte nochmals, den Vorfall vom vergangenen Wochenende beim Sportgericht anzuzeigen. „Ich sehe viele Spiele im Kreis, kann mich aber nicht an eine solche Form des Jubels erinnern. Das können wir auch nicht durchgehen lassen“, betonte er. Gleichwohl wünscht er sich ein maßvolles Urteil. „Wir setzen auf den Dialog mit den Vereinen“, stellte Wagner klar. Drastischere Strafen seien nur dann sinnvoll, wenn es sich um Wiederholungsfälle handele.

joko/jm